Une chatte errante sollicite l'aide des habitants d'un quartier pour sauver sa portée en danger

Il y a quelques semaines, des habitants du comté d’Elkhart, dans l’État de l’Indiana (États-Unis), ont remarqué qu’une chatte errante se promenait près de leur maison. Ils l’ont nourrie et lui ont confectionné un petit lit avec des couvertures pour la protéger du froid.

La féline n’était pas seule

En réalité, la chatte cherchait un lieu sûr pour donner naissance à ses bébés, chose qu'elle a faite quelques jours plus tard. Néanmoins, la situation n'a pas tardé à se dégrader : lors de la mise bas, seuls 2 chatons ont vu le jour. La féline n'arrivait pas à expulser ses autres bébés, et a subi d'atroces douleurs pendant près de 36 heures...

Ce n'est qu'à l'issue de cette longue période que Liz, bénévole chez Catsnip Etc, a été informée de la situation et a pu intervenir en urgence. À l’aide d’une cage de transport, elle a pu récupérer les chatons et confier la chatte à un vétérinaire dans le but de la libérer du reste de sa portée. Malheureusement, les 2 bébés nés quelques heures plus tôt auront été les seuls survivants de cette dernière.

La maman chat, elle, avait de la fièvre à cause d’une infection qui s’était déclenchée dans l’utérus. « Elle était épuisée, faible et déshydratée, mais le vétérinaire était optimiste et pensait qu’elle s’en sortirait », explique la bénévole à Love Meow.

Grâce à cette intervention, la féline - affectueusement nommée Miracle - a pu survivre à cette mise bas particulièrement compliquée. « Elle est en sécurité avec nous. Nous lui promettons une vie facile dès aujourd’hui. Elle sera choyée pour toujours », ont confié les membres de Catsnip Etc.

Un amour maternel à toute épreuve

Depuis sa mésaventure, Miracle a reçu tous les soins nécessaires à son rétablissement. Elle n’a jamais cessé de prendre soin de ses chatons, qu’elle peut désormais élever dans un endroit sûr et confortable (une famille d’accueil a décidé de les héberger pendant quelque temps).

Miracle est une « mère merveilleuse » envers ses bébés, et répond à tous leurs caprices sans hésiter. Elle s’assure que leurs estomacs soient remplis en toute circonstance et qu’ils soient toujours propres de la tête aux pattes.

« Elle aime tellement ses bébés et s'est occupée d'eux même lorsqu'elle se sentait malheureuse. Elle veut beaucoup d'attention de la part de ses parents d'accueil et n'hésite pas à partager ses bébés pour les câliner. »

À l’âge de 2 semaines, les chatons de Miracle ont ouvert les yeux et deviennent de plus en plus aventureux. Ils se montrent curieux du monde qui les entoure et commencent à apprendre à marcher. Ils se portent à merveille, grâce à tout l’amour de leur maman.

Une fois le sevrage des chatons terminé, toute la petite famille sera proposée à l’adoption, et pourra écrire une nouvelle page de son histoire.