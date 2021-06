Une chatte errante est recueillie par une famille pour mettre bas, elle finit par adopter 2 nouveaux chatons abandonnés (vidéo)

A la recherche d’un endroit sûr pour accoucher et élever ses petits, une chatte errante a été accueillie par une famille, avant d’adopter elle-même d’autres petits orphelins.

Kara Yancey est mère d’accueil bénévole pour l’association Living The Dream Rescue, à Phoenix dans l’Etat de l’Arizona (Ouest des Etats-Unis). Récemment, elle avait remarqué une chatte errante qui s’approchait de plus en plus souvent de sa maison.

La jeune femme a commencé à la nourrir et lui a même trouvé un nom : Sunflower. Enceinte, la chatte était encore craintive et préférait rester à distance, se contentant de manger et de repartir. Elle s’éloignait à chaque tentative d’approche, mais continuait de revenir malgré tout.

Les jours passant, elle a appris à faire confiance à Kara Yancey et sa famille. Elle les a même laissées la caresser. Sunflower était désormais prête à entrer dans la maison, raconte Love Meow.

Quelques jours plus tard, elle a donné naissance à 5 magnifiques chatons. Les 3 mâles et 2 femelles ont été appelés Aster, Clover, Violet, Iris et Sage.

Une semaine après, Kara Yancey a été contactée par Living The Dream Rescue. L’association venait d’apprendre que 2 chatons nouveau-nés avaient été découverts abandonnés devant un cabinet vétérinaire. Les petits félins avaient besoin d’une mère, sans quoi ils ne survivraient pas.

« Une mère de substitution fantastique »

Après avoir été nettoyés et mis sous antibiotique par les vétérinaires, les chatons ont été pris en charge par Kara Yancey, qui les a présentés à Sunflower. La chatte n’a pas eu à être encouragée ; dès qu’elle a entendu leurs miaulements, elle a bondi pour aller à leur rencontre. Elle les a placés auprès d’elle et de ses propres chatons, et s’est mise à en prendre soin comme de ces derniers.

Les 7 petits chats se portent bien, y compris les nouveaux, que Kara Yancey a appelés Cedar et Ren. Quand ils seront suffisamment grands et autonomes, ils seront tous stérilisés, pucés et proposés à l’adoption. Tout comme Sunflower d’ailleurs, qui n’aura plus à vivre dehors.

Pour la bénévole, cette chatte « est la meilleure des mamans pour ses petits et une mère de substitution fantastique pour les chatons orphelins ».