Une chatte errante aveugle fait tout son possible pour sauver ses petits malgré son handicap

Clue, une chatte aveugle, a démontré que le courage d’une mère est plus fort que tout. Après avoir été chercher de l’aide et conduit son bon samaritain jusqu’à ses chatons, elle peut désormais profiter d’une vie confortable au sein d’un foyer aimant.

Une chatte errante venait régulièrement rendre visite à un couple de personnes âgées vivant au Texas. Leur fils, remarquant qu’elle demandait de l’aide, l’a suivie où elle l’emmenait. Il fut surpris de découvrir dans un lieu abrité sa progéniture. Trois chatons minuscules vivaient avec leur mère aveugle dans cet habitat de fortune. L’homme a immédiatement contacté le refuge Coastal Bend Cat Rescue (CBCR) situé à Corpus Christi, dans l’État du Texas aux États-Unis. Toute la petite famille a ensuite été mise à l’abri au sein d’une famille d’accueil.

Un handicap irréversible

Après une première auscultation, les membres du refuge ont pensé que Clue « avait des infections oculaires qui lui fermaient les yeux », a déclaré Mary Huckabee du CBCR à Love Meow. Cependant, le drainage oculaire réalisé par le vétérinaire a révélé qu’elle n’avait pas de tissu oculaire et qu’elle était donc complètement aveugle.

Le soignant oriente donc son diagnostic vers une microphtalmie congénitale. Elle serait née avec des yeux très petits ou absents. « Elle aura besoin d'une énucléation pour prévenir les infections récurrentes », a déclaré Mary. Ainsi, Clue pourra vivre en bonne santé malgré son handicap. « Être aveugle ne la dérange pas du tout. Maman Clue est très protectrice envers ses bébés », confie Mary.

À leur arrivée, deux des trois chatons étaient en mauvaise santé. Trop maigres et montrant des signes d’infection des voies respiratoires, ils ont été soignés et nourris. Ils sont désormais en pleine forme. Les 4 félins profitent maintenant d’un espace confortable avec des personnes dévouées à leur bien-être. Les chatons commencent à explorer leur environnement. Clue, quant à elle, prend soin de ses petits et profite d’un repos bien mérité.

