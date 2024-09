Dans cette entreprise, des chats améliorent l’efficacité de leurs collègues humains grâce à leur présence apaisante (vidéo)

Qnote Inc., une entreprise de développement web située dans le quartier de Suginami à Tokyo (Japon), compte dans ses rangs 11 employés inhabituels dans son service commercial : des chats dont le « travail » consiste à détendre leurs collègues humains avec leurs facéties et leurs adorables bouilles.

Une présence apaisante

Tout a commencé en 2004, un an après la création de Qnote Inc., lorsque Futaba, une chatte qui avait été placée en famille d'accueil dans un restaurant de sushi du quartier, a finalement été accueillie par l’entreprise.

Depuis, l’équipe féline s’est étoffée et son environnement de travail s’est également amélioré. Ainsi, lorsque l'entreprise a installé ses nouveaux bureaux dans un bâtiment plus grand il y a 4 ans, des passerelles pour chats et d'autres aménagements ont été installés pour le plus grand bonheur des petits félins.

Avec des titres comme "chef de service" ou "chef de division", ces 11 "employés" à fourrure ont une mission bien précise au sein de l’entreprise : apaiser leurs collègues humains.

Naoaki Hasegawa / Mainichi

« Le travail ne devrait pas être une question d'endurance et d'excès de formalité ; il est préférable de le faire dans un environnement plus libre et avec une réflexion flexible. », a d'ailleurs déclaré Nobuyuki Tsuruta, le PDG de l’entreprise en justifiant la présence des minous dans le cadre professionnel.

De nombreux avantages

S’ils passent leur temps à faire des siestes près de la fenêtre ou à interrompre le travail des humains avec leurs adorables miaulements, ces chats d'entreprise aident beaucoup leurs collègues au quotidien. « Nous sommes la plupart du temps collés à la chaise devant l'ordinateur, donc le fait que les chats nous interrompent est juste ce qu'il faut pour changer de rythme. », a déclaré en souriant Yuki Igarashi, une jeune employée qui n'a pas de chat, au Mainichi Shimbun.

En plus de leur pouvoir antistress, ces 11 félins améliorent la communication entre les employés, boostent leur productivité et renforcent la cohésion de groupe.

Naoaki Hasegawa / Mainichi

Dernier avantage de la présence de ces chats dans les locaux de Qnote Inc. : ils assurent aussi les relations publiques sur les réseaux sociaux en améliorant l'image de l'entreprise. En effet, comment résister à des boules de poils aussi adorables ?