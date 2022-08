Une chatte devient borgne après avoir reçu un tir à la carabine : recherches actives pour retrouver le coupable

Dimanche 24 juillet, un individu a lâchement tiré à bout pourtant sur Azalée, une jeune chatte de gouttière . Sa maîtresse dévastée a lancé un appel à témoins et a porté plainte pour retrouver l’auteur de cet acte de maltraitance qui a bien failli coûter la vie à son matou.

Jessica Parose vit à proximité de l’église dans la commune de Damery (Marne) avec sa boule de poils. « Azalée est plutôt peureuse. Elle se balade dans le quartier, mais ne va jamais très loin. Un rien suffit à la faire fuir », a expliqué la jeune femme à L’Union.

Dimanche 24 juillet 2022, Jessica a aperçu la minette pour la dernière fois en bonne santé sur le mur de sa clôture vers 18 heures. Plus tard, vers 23 heures, elle a appelé Azalée afin qu’elle rentre à la maison pour la nuit.

C’est à ce moment qu’elle a découvert que sa chatte avait une terrible blessure. « J’ai vu qu’elle avait son œil tout gonflé et gorgé de sang. J’ai cru qu’elle s’était battue avec un autre félin », a-t-elle précisé.

Elle l’a donc conduite dans la hâte à la clinique vétérinaire Pommery à Reims, de garde cette nuit-là. Le docteur animalier a alors appris à Jessica qu’Azalée avait un plomb de carabine logé dans son arcade sourcilière.

La colère et l’indignation

« J’étais très en colère, triste et dégoûtée du genre humain. J’ai porté plainte contre X à la gendarmerie et j’ai partagé ce qui est arrivé sur Facebook pour savoir si des gens avaient vu quelque chose. Je veux au moins que la personne se rende compte de la gravité de son acte pour qu’elle ne recommence plus », a confié Jessica.

En parallèle, Azalée a subi une intervention chirurgicale en urgence dès le lundi matin. La pauvre bête a perdu son œil, mais par bonheur, aucune lésion sur son cerveau n’a été à déplorer.

Elle se remet aujourd’hui au sein de foyer. « Je ne la laisse plus sortir, j’ai trop peur. Mais elle va sans doute réclamer… Ce sera donc une double peine pour Azalée de se voir privée en plus de sa liberté à cause d’un tortionnaire qui s’amuse à tirer sur les animaux », a déclaré Jessica.

La gendarmerie mène également l’enquête. La maire du village, Sandrine Mignon, a assuré qu’il s’agissait d’un acte isolé sur la commune, et que tout est mis en oeuvre afin que cela ne se reproduise pas.