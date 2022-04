Une chatte de 9 ans atteinte d'une maladie neurologique découvre les câlins auprès des autres animaux

Venue au monde avec une maladie neurologique, Roberta n’en est pas moins une chatte à la joie de vivre communicative. Malgré ses problèmes de santé, elle s’est rapidement intégrée à sa nouvelle famille, aidée en cela par les animaux de la maison.

Atteinte d’hypoplasie cérébelleuse, une chatte appelée Roberta et âgée de 9 ans affiche une démarche bancale. Sa maladie ne lui occasionne pas de douleur et n’affecte pas son espérance de vie, précise Asa, mère d’accueil bénévole qui lui a ouvert les portes de son foyer.



shibuyarollcall / Instagram

La chatte lui a été confiée par l’association AWLA (Animal Welfare League of Arlington), basée en Virginie. Elle n’a pas mis longtemps à révéler sa personnalité attachante à ses hôtes. « Elle est immédiatement venue vers moi pour demander des caresses et a commencé à ronronner. Elle s'est même dirigée vers les chiens résidents pour leur dire bonjour », raconte Asa à Love Meow.



shibuyarollcall / Instagram

Bien que maigre et dans un mauvais état de santé, elle est amicale et affectueuse envers tous ceux qu’elle rencontre. A commencer par Kona, chienne adoptée par Asa, qui lui a souhaité la bienvenue à sa manière dès son arrivée. Roberta, elle, semblait ravie, répondant aux « bisous » du canidé par d’affectueux coups de museaux et ronronnements.



shibuyarollcall / Instagram

« Celui qui adoptera Roberta de la chance de l’avoir »

Les autres animaux de la maison font tous preuve de bienveillance à son égard. Son congénère Yuzu s’est donné pour mission de lui faire sa toilette quotidiennement. Un lien spécial unit toutefois Roberta et Kona, qui sont devenues inséparables.

shibuyarollcall / Instagram

En 2 semaines, son état de santé s’est considérablement amélioré. Roberta est également devenue encore plus heureuse et confiante. « Celui qui l’adoptera au de la chance de l’avoir », conclut Asa.