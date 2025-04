Une chatte de 12 ans survit dans une nature peuplée de pumas et d’autres dangers

Zaphira est une féline exceptionnelle. Quand ses propriétaires ont déménagé, la chatte s'est enfuie et s'est perdue. Des mois de recherche ont suivi et, quand une association est enfin parvenue à la localiser, ses membres ont eu bien du mal à la capturer tant elle était rusée. C’est toutefois cette habileté qui lui a permis de survivre dans la nature.

Une famille du Canada a déménagé de Black Creek à Cumberland pour commencer une nouvelle vie. Les problèmes ont malheureusement débuté avant même qu’elle ne pose ses bagages dans sa nouvelle maison. En effet, le chat du foyer, Zaphira, s'est volatilisé pendant le déménagement. Il aura fallu attendre 10 mois pour qu’elle regagne enfin sa maison.

Quand la féline s'est enfuie, ses proches ont compris qu'ils auraient besoin d'aide pour la récupérer. Ils étaient très inquiets pour elle, car elle avait disparu dans un environnement qu'elle ne connaissait pas encore et qui était pour le moins hostile. De nombreux pumas, entre autres, ont été comptabilisés dans la région.

De longs mois de traque

Il était donc important de la retrouver au plus vite, car sa vie en dépendait. L'association Cat Advocates Teaching & Saving Society (CATS Rescue) a entendu l'appel à l'aide de la famille et a accepté de l'aider. Ses bénévoles, pourtant expérimentés, ont toutefois eu du mal à retrouver la chatte. Ce n'est qu'au bout de 5 mois qu'ils ont réussi à la localiser et préparé sa capture.

Ils ont alors installé des pièges non agressifs avec de la nourriture, espérant que l'odeur finirait par l'attirer. Zaphira s’est d’abord montrée méfiante, mais la faim l'a poussée à se rendre fréquemment au niveau des dispositifs pour se nourrir. C'était devenu un rendez-vous quotidien pour elle et les bienfaiteurs ont compris qu’il s’agissait du bon moment pour agir. Puisqu'elle retournait toujours sur place, ils l'ont traquée jusqu'à attendre le bon moment pour la capturer.

Grâce à son tatouage au niveau de l'oreille, elle a été formellement identifiée et les retrouvailles ont été organisées avec sa famille. Par hasard et comme le mentionnait Vancouver Island Free Daily, ces dernières ont eu lieu le jour de l'anniversaire de sa propriétaire. Un cadeau inestimable pour celle-ci. La chatte est désormais en sécurité à la maison et elle se portait très bien d'après ses proches.