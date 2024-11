Une femme trouve enfin la solution pour capturer une chatte errante et ses petits qu’elle traque depuis 2 ans (vidéo)

Une utilisatrice de TikTok nommée Dawn a partagé l’une de ses récentes victoires sur les réseaux sociaux. Elle rapporte le sauvetage d’une maman chatte appelée Momma Cat, qui a déjoué tous ses pièges pendant 2 ans. La féline vit toujours dehors aujourd’hui, mais l’esprit bien plus léger.

Il faut dire qu’au cours des derniers mois, elle n’a cessé d’enchaîner les grossesses. La chatte d’environ 3 ans, née dans une colonie de félins sauvages, a élevé 3 portées en un temps record, rapportait Newsweek. Elle s’est battue pour protéger ses petits et n’avait eu aucun répit.

@steelcitydawn / TikTok

Une traque interminable

Dawn, qui l’a repérée à plusieurs reprises, souhaitait lui offrir une vie plus paisible comme elle l’avait déjà fait pour quelques-uns de ses chatons. Elle a donc installé de nombreux pièges pour capturer la féline, mais cette dernière ne s’est jamais laissé avoir : « Elle est très intelligente », affirmait Dawn. Laquelle a commencé à s’intéresser aux déplacements de sa protégée pour la localiser.

Elle savait que Momma Cat déplaçait constamment ses petits pour les mettre à l’abri des prédateurs. Elle savait également que la chatte donnait la nourriture qu’elle trouvait aux chatons. Alors, Dawn a essayé de gagner sa confiance en lui fournissant des repas. Après de longues semaines, la chatte acceptait de manger dans sa main et s’en allait pour donner sa nourriture à sa progéniture.

#florida ? Stealthy mischief(1088178) - KBYS @steelcitydawn This is the 2nd year we have failed to trap this cat. Shes wicked smart. Two of her kittens, Einstein & Hawking, from last year, are house cats & live safe inside with me. Once i get her kittens trapped, Momma Cat will join them, living the life of a house cat, never to be hungry or struggle outside again. #feralcat

Un avenir plus serein

En la suivant, la bienfaitrice est parvenue à remonter jusqu’à sa cachette et a réussi à la capturer avec ses chatons. Cela faisait 2 ans qu’elle attendait ce moment. Dawn l'a ensuite emmenée chez un vétérinaire et l'a fait stériliser. Elle n’aura plus à subir une grossesse supplémentaire.

La bonne Samaritaine était prête à l’accueillir chez elle, mais Momma Cat était définitivement une chatte sauvage : « Les chatons ont tous trouvé un foyer d'intérieur. Momma Cat et Simba étaient tout simplement trop sauvages et ne s'épanouissaient pas à l'intérieur, alors ils ont été relâchés sur ma propriété. Tous les 2 se portent bien », partageait la sauveteuse. Même si la mère et son petit ne vivent pas sous son toit, Dawn peut continuer de veiller sur eux en leur fournissant de la nourriture et un abri.