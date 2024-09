Abandonnée lors d'un déménagement, une chatte gestante reçoit l'aide des voisins et retrouve le bonheur

Une chatte abandonnée à la suite d’un déménagement a pu compter sur l’aide de voisins pour prendre un nouveau départ. En plus d’avoir subi la trahison et les affres de l’errance, la boule de poils attendait des petits…

Après le départ de ses propriétaires, une chatte a erré dans le quartier. Attristés par son sort, des voisins ont commencé à la nourrir et à en prendre soin. Malheureusement, ils étaient eux-mêmes sur le point de déménager. Ne voulant pas laisser leur petite protégée se débrouiller seule, les bons samaritains ont contacté Nikki, de l’association Best Friends Felines.

La boule de poils, nommée Clara, a été placée en famille d’accueil. Au sein de son nouveau nid douillet, la minette a eu droit à de nombreux témoignages d’affection et des repas savoureux.

« Elle est très câline et adore les gens », confie Nikki à la rédaction de Love Meow.

© Best Friends Felines

Clara a mis au monde 6 chatons

Comme l’indiquent nos confrères d’outre-Atlantique, Clara arborait un joli ventre rond et n’allait pas tarder à mettre bas.

Ses bienfaiteurs lui ont aménagé un espace confortable et sécurisé, pour qu’elle puisse donner naissance à ses chatons en toute sérénité.

© Best Friends Felines

Peu de temps après son installation, la chatte a mis au monde 6 adorables félins (5 femelles et un mâle) et a pris son rôle de mère très à cœur. Dès que ses précieux trésors sur patte émettent le moindre couinement, Clara se précipite vers eux et les couvre d’un amour inconditionnel.

Depuis sa mise bas, elle veille attentivement sur ses chatons et s’assure qu’ils ne s’éloignent pas trop.

© Best Friends Felines

Soulagée d’avoir un toit au-dessus de sa tête pour élever ses bébés, Clara se montre très reconnaissante envers ses anges gardiens. Grâce à la gentillesse des voisins et des sauveteurs, elle n’aura plus à chercher le moindre morceau de nourriture dans la rue.

Pour l’heure, la chatte continue de choyer ses bouts de chou au sein de son foyer d’accueil. Elle sera ensuite stérilisée. Lorsque tous les membres de la petite famille féline seront prêts, ils sont proposés à l’adoption. Ce sera l’occasion de commencer une nouvelle aventure exaltante !

A lire aussi : Les meilleurs amis de ce chat de ferme sont des veaux et leur relation est vraiment spéciale (vidéo)

© Best Friends Felines