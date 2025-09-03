Une chatte craintive trouve du réconfort auprès du chien de la famille à qui elle offre un "pétrissage" plein de sens (vidéo)

Nova et Vega, 2 chattes issues du même refuge, ont connu un départ dans la vie marqué par l’attente et l’incertitude. Toutefois, leur nouvelle maison leur a offert bien plus qu’un toit ; elles ont eu droit à une véritable famille, et pour l’une d’elles, une amitié aussi surprenante qu’adorable avec un chien au passé similaire.

Une chatte à la robe noire appelée Nova et sa soeur répondant au nom de Vega vivaient au refuge de l’association Animal Friends Pittsburgh, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Les autres chatons de leur portée avaient tous rejoint des familles aimantes, mais ce duo avait passé 6 mois de plus dans la structure d’accueil sans trouver d’adoptant.

Nova et Vega avaient fini par être adoptées par Katy. La jeune femme avait récemment perdu ses chats séniors.

Après leur adoption, les 2 félines avaient mis plusieurs mois à s’adapter à leur nouvel environnement et à se détendre véritablement.

Le premier signe encourageant est venu de Nova à l’égard de Jax, le chien de Katy. Ce croisé Pitbull / Labrador Retriever provenait, lui aussi, d’un refuge. Sa propriétaire l’avait adopté en 2014 auprès d’une autre association de protection animale basée dans la ville, le Humane Animal Rescue of Pittsburgh en l’occurrence.



“Toujours meilleurs amis”

Dans une vidéo mise en ligne le 12 août 2025 sur le compte TikTok “@5up3rn0va85”, on peut découvrir cette interaction à la fois inattendue et pleine de tendresse entre le chien et la chatte. La séquence, que relaie Newsweek , est rapidement devenue virale, ayant généré 4,8 millions de vues.



A ce moment-là, Nova avait enfin trouvé le courage d’aller vers Jax, qui était tranquillement allongé juste à côté. Après s’être frotté la tête contre celle du chien, elle est descendue de la table pour le rejoindre, puis s’est mise à le “pétrir”. Chez les chats, le pétrissage est un signe de confort, de confiance et d’affection. A partir de cet instant-là, ils sont devenus inséparables.

En légende, Katy précise que cette scène a eu lieu en 2017 et qu’ils “toujours meilleurs amis”. Voici la vidéo :

