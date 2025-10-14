Une chatte calico devient maman pour la première fois et consacre tout son amour à son unique chaton (vidéo)

  1. Woopets
Lorsqu’une complicité forte et sincère s’installe entre une jeune maman féline et son unique petit, l’émotion est souvent au rendez-vous. C’est ce lien rare et touchant que découvre aujourd’hui une communauté grandissante, tombée sous le charme d’une minette au grand cœur répondant au nom de Peaches.

Il est assez rare qu’une chatte ne donne naissance qu’à un seul chaton. Cela peut arriver pour diverses raisons, notamment lorsque la féline est encore jeune et qu’il s’agit de sa première portée. C’est justement le cas de Peaches, une minette à la robe calico (associant des motifs écaille de tortue et le blanc) qui a récemment accouché d’un unique chaton au pelage roux et blanc.

Notre bébé a eu un bébé”, peut-on lire en légende d’une vidéo devenue virale, de la part de la propriétaire de Peaches sur son compte TikTok @loveatfirstloaff”, qu’elle consacre d’habitude à sa passion pour les gâteaux.

Dans la séquence en question, que relaie Parade Pets, on peut voir à quel point le rôle de maman que Peaches vient tout juste de découvrir lui tient à cœur. Elle tient amoureusement son chaton entre les pattes, frotte sa tête contre son minuscule corps, puis s’allonge pour se reposer, sans doute fatiguée qu’elle est par l’allaitement et les soins prodigués à sa progéniture.

@loveatfirstloaff

our baby had a baby!! ???? #kittensoftiktok #catsoftiktok

? My baby my baby - MadZ

Même si elle ne doit s’occuper que d’un seul petit, cela représente un effort considérable de sa part. Au cours de la première semaine de sa vie, un chaton doit, en effet, téter toutes les 2 heures, parfois même toutes les heures.

Un nouveau compte TikTok dédié à Peaches et son chaton

Quoi qu’il en soit, Peaches y met tout son cœur et tout son dévouement. Le chaton profite de tout l’amour qu’elle a à offrir.

La vidéo a rencontré un franc succès, ayant généré 1,4 million de vues depuis sa mise en ligne le 20 septembre 2025. Sa popularité est telle que la propriétaire de Peaches a décidé de lui créer son propre compte TikTok, “@mamapeaches919”, où les internautes pourront continuer à suivre l’évolution du chaton et de la relation entre lui et sa mère, qui s’annonce fusionnelle.

