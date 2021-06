Une chatte bienveillante prend son sous aile un chaton âgé de 2 semaines retrouvé abandonné dans un jardin

D’abord malheureuse après avoir été abandonnée par sa mère, une très jeune chatte a eu la chance de trouver une famille et d’accueil et une maman de substitution qui lui a tout appris.

Magdalena Jazwinska vit à Pruskow, dans le Sud de la Pologne, avec ses 2 chats. Bénévole, elle fait régulièrement office de maman d’accueil pour les jeunes félins orphelins ou abandonnés.

Récemment, elle avait appris qu’un chaton calico femelle venait d’être découvert seule chez une personne. La petite chatte n’était âgée que de 2 semaines et demie et sa mère était introuvable.

Magdalena Jazwinska / Instagram

Magdalena Jazwinska l’a aussitôt prise en charge et s’est employée à la nourrir, soigner et réconforter jour et nuit. L’une de ses 2 chats, une femelle appelée Malaika, a pu la rencontrer quelques jours plus tard et l’a instinctivement placée sous son aile.

Magdalena Jazwinska / Instagram

Le chaton, auquel Magdalena Jazwinska a donné le nom de Mafia, a pleinement profité de la bienveillance de Malaika, qui l’a accueillie chaleureusement. Elle l’a toilettée, rassurée et pris soin d’elle comme s’il s’agissait de son propre petit.

Magdalena Jazwinska / Instagram

Une attitude qui n’a guère étonné sa maîtresse, qui explique à Love Meow que Malaika « est l'animal le plus amical qui soit. Elle aime chaque [chat] sauvé que je ramène à la maison ».

Elle ajoute qu’auparavant, c’était sa chienne Sushi qui jouait ce rôle de mère de substitution pour les chatons qu’elle recueillait. Elle est toutefois décédée il y a quelques mois, à l’âge de 18 ans.

Magdalena Jazwinska / Instagram

Malaika a été un modèle pour le chaton

Mafia a tout appris aux côtés de Malaika, dont elle imitait les moindres faits et gestes. « Quand je m’approche du frigo, Malaika court vers mois et miaule entre mes jambes. Mafia la suit, miaule à son adresse et marche entre ses pattes », raconte Magdalena Jazwinska.

Magdalena Jazwinska / Instagram

Le chaton a bien grandi depuis et il était temps pour lui de trouver une famille pour toujours. Elle n’a pas eu à attendre longtemps. Avec ses nouveaux propriétaires, le coup de foudre a été instantané : « Quand ils se sont rencontrés, cela a été l’amour au premier ronronnement », relate la bénévole.

Magdalena Jazwinska / Instagram

A lire aussi : Une famille retrouve son chat sur le toit de ses voisins, 5 jours après l'explosion de son foyer

Mafia est heureuse dans sa nouvelle maison, notamment auprès de son grand frère Igor avec lequel elle passe ses journées à jouer.

Magdalena Jazwinska / Instagram