Ce Maine Coon endosse tendrement le rôle de grand frère bienveillant et protecteur pour un chaton Ragdoll nouvellement adopté (vidéo)

Quand on a un chat et que l’on décide d’en adopter un autre, on espère forcément les voir s’entendre dès le départ, même si en réalité, la cohabitation demande souvent du temps avant de se mettre véritablement en place.

La propriétaire d’un chat Maine Coon répondant au nom de Giuseppe Valentine a justement donné un « petit frère » à ce majestueux félin. Elle a adopté un adorable chaton Ragdoll appelé Kenzo Truffles. Comment l’un et l’autre allaient-ils réagir en se rencontrant ?

Eh bien, les présentations ont été positives, c’est le moins que l’on puisse dire. Les 2 félins se sont tout de suite adorés, surtout l’aîné qui s’est tout de suite pris d’affection pour Kenzo et a même tout de suite incarné la figure fraternelle bienveillante et protectrice à son égard.

C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant une vidéo mise en ligne le 30 décembre 2024 sur le compte Instagram dédié à Giuseppe et relayée par Parade Pets. La voici :

« La nourriture de Kenzo a bien meilleur goût »

On apprend, via la légende accompagnant cette vidéo, que le Maine Coon n’est pas seulement tombé sous le charme du chaton ; il a également été séduit par l’alimentation de ce dernier. « J'ai décidé que je ne mangerais plus la mienne, la nourriture de Kenzo a bien meilleur goût. Il mange des croquettes ! », peut-on effectivement y lire.

A lire aussi : Un chaton qui vivait seul sous une terrasse trouve une famille aimante et une meilleure amie pour la vie



giuseppemainecoon / Instagram

Giuseppe est donc doublement ravi. Il a un nouvel ami dont il ne peut plus se séparer – et c’est réciproque – et peut satisfaire sa gourmandise par la même occasion. Sa propriétaire a pourtant bien pris soin de lui rappeler que le régime alimentaire actuel de Kenzo n’est que provisoire. Il passera bientôt à des menus pour adulte, tout comme ceux de son grand frère. Ce qui ne changera évidemment pas grand-chose en ce qui concerne l’attachement et l’affection qui lient ces 2 superbes chats.