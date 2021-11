Une chatte altruiste court chercher de l'aide après avoir aperçu un serpent piégé entre une moustiquaire et une fenêtre (vidéo)

Dès qu’elle s’aperçoit qu’un animal est en difficulté, une chatte appelé Storm s’arrange pour que sa famille s’en rende compte et lui porte secours. Récemment, c’est un serpent pris au piège qui a bénéficié de sa bienveillance et de celle de ses propriétaires.

Storm est une chatte qui sait se faire remarquer. Très expressive, elle aime aussi attirer l’attention de sa famille sur les trouvailles qu’elle fait. Sa propriétaire Caitlyn Hartley dit également de Storm à The Dodo qu’elle est « très curieuse. Elle fait toutes sortes de bruits. Elle est très joueuse et très bavarde. Elle nous parle beaucoup ».



Caitlyn Hartley

La chatte se met à miauler très bruyamment lorsqu’elle trouve un animal et qu’elle le veut comme ami ou qu’elle croit en détresse. Cela arrive parfois aux abords de la fenêtre de la cave au sous-sol. Des petits animaux s’y étaient déjà retrouvés pris au piège et avaient été sauvés à temps grâce à l’alerte donnée par Storm.

Elle avait ainsi permis de secourir un lapereau, des grenouilles, une taupe et même des araignées, d’après sa maîtresse.



Caitlyn Hartley

Storm au secours d’un serpent en détresse

Un jour, Storm est venue vers Caitlyn Hartley en étant beaucoup plus agitée que d’habitude. Cette dernière pensait qu’elle voulait jouer, mais la chatte cherchait à l’attirer vers la cave. Elle l’a alors suivie et compris ce qui mettait le félin dans cet état ; un serpent coincé entre la fenêtre et la moustiquaire. Le reptile était totalement immobile.

Storm posait le nez sur la vitre, comme pour essayer d’entrer en contact avec l’ophidien ou même peut-être le rassurer.

Le mari de Caitlyn Hartley a ouvert la fenêtre de l’intérieur et, après avoir enfilé des gants, il a précautionneusement saisi le serpent et l’a déposé dans un carton. L’animal a ensuite été relâché dans la nature, un peu plus loin.

Storm n’a rien raté du sauvetage. Une fois le reptile en sécurité, elle paraissait enfin détendue.