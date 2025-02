Les pleurs incessants d'une jeune chatte cherchant à sauver sa soeur coincée sous un carton alertent leur propriétaire (vidéo)

Pudding et Poppy sont 2 jeunes chattes qui ne peuvent se passer l’une de l’autre. Elles passent leurs journées à jouer ensemble et à partager toutes sortes d’activités typiquement félines, et quand l’une est en mauvaise posture, elle peut compter sur l’autre pour lui prêter patte forte. Elles l’ont récemment démontré après qu’une séance de jeu autour d’une boîte en carton ne s’est pas déroulée comme prévu.