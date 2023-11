Des chatons orphelins s'introduisent chez une famille bienveillante avec la complicité de son chien

L’équipe de Coastal Bend Cat Rescue (CBCR), une organisation dédiée au sauvetage de chats en détresse basée à Corpus Christi dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), a été contactée au sujet de 3 chatons secourus par une famille.

C’est le chien de cette dernière qui est à l’origine de cette histoire. Il avait découvert un premier chaton livré à lui-même devant la maison de ses maîtres et avait décidé de l’amener à l’intérieur en passant par la chatière.

« La propriétaire était perplexe et ne savait pas quoi faire. Mais le gentil chien n'avait pas fini et a rapidement amené un 2e chaton peu après », raconte Mary Huckabee, membre de Coastal Bend Cat Rescue, à Love Meow.

Un 3e et dernier petit minet a ensuite été retrouvé sur le terrain de la propriété. En revanche, il n’y avait aucune trace de leur mère.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

La famille a recueilli les 3 chatons, un mâle et 2 femelles, pour en prendre soin en attendant que Coastal Bend Cat Rescue leur trouve un foyer d’accueil. La propriétaire du canidé au grand cœur les a nourris avec un mélange maternisé et d’aliments humides. Grâce à elle, Peter Pan, Wendy et Tinker Bell – c’est ainsi que leurs bienfaiteurs les ont nommés – ont pu repartir sur de bonnes bases.



Coastal Bend Cat Rescue / Instagram

Des personnalités diverses et attachantes

Ils ont rapidement fait montre d’un énorme appétit et d’une formidable énergie. La personnalité de chacun a commencé à se révéler. « Peter adore suivre les gens, indique Mary Huckabee. Tinker Bell est la plus aventureuse et la plus curieuse. Wendy est la casse-cou, elle adore grimper et s’attirer des ennuis. »

Leur caractère enjoué et attachant n’a fait que s’accentuer à mesure qu’ils grandissaient. Bientôt, Peter Pan, Tinker Bell et Wendy pourront rejoindre leurs familles pour toujours. Leur avenir s’annonce radieux, eux qui avaient peu de chances de s’en sortir sans l’intervention providentielle du chien et de ses humains.

Coastal Bend Cat Rescue / Instagram