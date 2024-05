Les présentations entre une chatte et un chaton très bavards augurent d'une longue et belle amitié (vidéo)

Caine ne s’attendait pas à ce que sa propriétaire lui présente un congénère, bien plus jeune qui plus est. La chatte a vu ce petit être s’approcher d’elle avec un mélange de curiosité et d’excitation, comme en témoignent ses miaulements répondant à ceux du nouveau membre de la famille.

Lorsque l’on présente 2 animaux de compagnie l’un à l’autre, on n’est jamais totalement à l’abri d’un imprévu même en préparant dument ce moment. L’entente entre congénères n’est pas systématique. Il se peut que le courant ne passe pas, mais avec le temps et en laissant chacun d’eux s’habituer à la présence de l’autre, la cohabitation devient possible.

La propriétaire de Caine, une chatte Bengal âgée d’un an, ne savait pas trop comment cette dernière allait réagir à l’arrivée d’April, un chaton de la même race. Elle a souhaité faire en sorte qu’ils fassent connaissance dans de bonnes conditions et a filmé ce moment. La vidéo totalise 4 millions de vues sur TikTok et est relayée par PetHelpful. La voici :

Caine était tranquillement couchée dans son panier fixé à la fenêtre quand sa maîtresse est entrée dans la pièce avec le petit April. Les miaulements du chaton ont tout de suite intrigué son aînée. Lorsque la propriétaire s’est approchée de la chatte adulte avec le jeune minet dans les bras, Caine s’est mise à répondre à ses miaulements tout en l’observant attentivement et en le reniflant.

Un peu d’appréhension, mais aussi de l’intérêt l’un pour l’autre

On peut lire dans l’attitude de l’une comme de l’autre une certaine appréhension, tout à fait normale du reste, mais aussi de la curiosité et un véritable intérêt. On ne ressent aucune tension entre eux en découvrant ces images. On peut donc dire que les présentations ont été globalement positives.



@everythingbengal / TikTok

L’échange intense de miaulements entre la chatte et le chaton rend cette scène encore plus touchante et permet à leur maîtresse d’être optimiste quant à la suite de leur cohabitation.

Dans une autre vidéo postée le lendemain (ci-dessous), on peut voir Caine et April faire plus ample connaissance au sol, cette fois-ci. Même s’il y a encore une certaine méfiance entre les 2 félins, il est clair qu’ils finiront par s’apprécier et peut-être même devenir d’inséparables amis.

