Une chatte abandonnée donne naissance à ses petits dans la rue avant de rencontrer un bon samaritain

Début août 2022, un homme résidant dans l’État de Floride aux États-Unis a découvert qu’une chatte qu’il avait l’habitude d’apercevoir dans son quartier avait mis bas dans son jardin.

La jeune demoiselle, nommée par la suite Rebecca, avait fait de sa réserve de bois son abri de fortune. L’individu a par conséquent contacté l’association locale Animalluvr's Dream Rescue pour qu’elle leur vienne en aide. En effet, il était très compliqué d’approcher les félins.

« On pense qu’elle a été abandonnée quand ses maîtres ont déménagé, et elle vit dans la rue depuis », a expliqué le bon samaritain à Love Meow.

La bénévole Nadija a déployé une cage-trappe garnie de nourriture pour capturer en douceur la maman. Les chatons, quant à eux, feulaient de peur, mais ont été récupérés sans mal.

Socialisation

Rebecca ne semblait plus connaître la vie de chat d’intérieur. Elle était terrorisée et attaquait Nadija. Cependant, elle a vite compris que sa progéniture était dorénavant en sécurité.

Sa bienfaitrice lui a aménagé un coin douillet dans sa salle de bain afin qu’elle se sente à l’aise. Par ailleurs, l’abondance de nourriture et d’eau lui a permis de reprendre du poids. « Elle mange très bien. Après une nuit, elle a intégré le bac à litière et l'utilise depuis », a précisé la jeune femme.

Les petits, Kate, Randi et Kevin, ont désormais 3 semaines. Ils ont ouvert les yeux depuis quelques jours et commencent à explorer leur environnement.

« Rebecca est une très bonne maman et elle protège ses bébés corps et âme. Mais avec le temps, elle siffle moins et a moins tendance à me griffer », a expliqué Nadija.

Kate, Randi et Kevin ont rencontré Izzy, le chien de la famille, et ont créé un lien fort avec lui.

Le canidé participe à la socialisation des chatons et de Rebecca. Les voir s’épanouir de jour en jour émeut profondément Nadija. Elle a expliqué que lorsqu’ils seront prêts, ils seront proposés à l’adoption pour ne plus jamais avoir à vivre dehors.