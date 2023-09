Une chatonne retrouvée sous une pile de débris réclame l'aide d'un promeneur

Gemma était âgée de 6 semaines lorsqu’elle a été découverte dans les rues de l’Ohio (États-Unis). Elle vivait parmi une colonie de chats errants, mais semblait avoir été abandonnée et restait tout le temps seule.

Un promeneur nommé Steve a repéré le chaton, qui se cachait sous un tas de vieux panneaux contreplaqués. Donna, une sauveteuse d’animaux est venue lui prêter main-forte. À son arrivée, Gemma était sortie de sa cachette et se frottait contre les jambes de Steve. Elle avait grand besoin d’affection et d’aide, et s’est laissée attraper sans opposer la moindre résistance.

© feralcatcolony / Instagram

Gemma devait recouvrer la santé pour pouvoir se faire opérer de l’œil

Gemma a été conduite chez le vétérinaire pour vérifier son état de santé général, mais aussi parce qu’elle avait l’œil infecté. L’examen a montré que la seule chose à faire était d’opérer le félin pour lui retirer l’œil abîmé et douloureux. Mais pour cela, Gemma devait auparavant reprendre du poids. En l’état, elle n’était pas assez robuste pour subir une intervention chirurgicale.

© feralcatcolony / Instagram

Donna est devenue la famille d’accueil de Gemma, et lui a accordé toute son attention. « Je lui ai dit qu'elle était aimée et en sécurité et qu'elle ne manquerait jamais de rien », a-t-elle confié.

La chatte était réconfortée et rassurée par la présence de sa maman d’accueil. Elle voulait tout le temps être à ses côtés, et pleurait quand ce n’était pas le cas. Afin que le chaton ne se sente jamais seul, une peluche en forme de chat et équipée d’un battement de cœur automatique a été placée auprès d’elle. Cela imitait la présence apaisante d’une maman.

© feralcatcolony / Instagram

L’opération a été un succès

Après seulement 2 semaines, Gemma avait atteint un poids suffisante pour être opérée. Son œil lui a été retiré, et elle a été stérilisée par la même occasion. Soulagée de ne plus souffrir de son infection, la chatte a encore plus montré sa joie de vivre. Elle a commencé à faire comme tous les chatons de son âge : s’amuser avec des jouets, apprendre à escalader, découvrir son environnement…

© feralcatcolony / Instagram

Après avoir complètement récupéré de son opération, Gemma a eu la chance de trouver rapidement une famille pour la vie, comme le rapporte Love Meow.

© feralcatcolony / Instagram

Elle s’y est récemment installée et est déjà très câline avec ses propriétaires. Et pour couronner le tout, elle partage sa maison avec un autre chat ayant lui aussi un seul œil !

