Touchée par la générosité de ses hôtes, une chatte errante décide de les remercier par un geste poignant et inestimable (vidéo)

Une utilisatrice TikTok postant sous le pseudonyme de « @gingerroots_ » a récemment posté une vidéo des plus touchantes sur le réseau social. Totalisant 2,1 millions de vues depuis sa mise en ligne le 22 mars 2024, la séquence en question est relayée par Newsweek.

Elle avait repéré une chatte errante à la robe écaille de tortue qui passait de plus en plus de temps aux abords de sa maison. GingerRoots avait alors pris l’habitude de nourrir la minette, qui était ravie de ne plus avoir à braver toutes sortes de dangers pour manger à sa faim.

Un jour, l’animal s’est présenté comme à son habitude sur la terrasse en bois de GingerRoots pour que cette dernière la laisse entrer et lui serve son repas, mais il n’était pas seul. La maîtresse des lieux était étonnée de voir la chatte marcher vers elle en tenant quelque chose dans la bouche. Ce « quelque chose », c’était un chaton !



@gingerroots_ / TikTok

GingerRoots lui a tout de suite ouvert la porte et la féline s’est engouffrée à l’intérieur sans lui adresser le moindre regard, trop occupée qu’elle était à mettre son petit en lieu sûr. Elle s’est directement dirigée vers l’escalier pour descendre au niveau inférieur. Elle est ensuite sortie pour revenir quelques minutes plus tard avec un 2e chaton, puis un 3e et enfin un 4e.

La chatte ne lui a pas laissé le choix

La tiktokeuse n’avait pas du tout prévu de devoir s’occuper d’une famille de chats, mais sa protégée ne lui a pas vraiment laissé le choix.



@gingerroots_ / TikTok

GingerRoots a aménagé chez elle un coin confortable et sécurisé pour permettre à la chatte d’élever sa progéniture dans les meilleures conditions. Elle les gardera jusqu’à ce que les chatons atteignent l’âge d’être proposés à l’adoption. La maman chat et ses petits seront très certainement stérilisés avant de rejoindre leurs futures familles.

Voici la vidéo :

