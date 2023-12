Une chatte abandonnée avec une lettre déchirante réserve une surprise aux bénévoles l'ayant recueillie

Abandonnée devant un refuge, une chatte était accompagnée d’un message laissé par son ancienne maîtresse et expliquant qu’elle n’était plus en mesure de la garder. Quelques jours plus tard, les bénévoles ont compris qu’il s’agissait en fait d’un sauvetage multiple.

« Ma maman ne peut plus me garder. Recueillez-moi s’il vous plaît. Je vous promets d’être une bonne chatte ». Ce message accompagnait Pricilla, féline abandonnée devant le refuge Brother Wolf Animal Rescue à Asheville en Caroline du Nord (Etats-Unis).

La structure d’accueil a partagé l’information et les photos sur sa page Facebook le 19 décembre 2023. La chatte en question est âgée de 6 ans. Pour Brooke Fornea, directrice du marketing du refuge, il n’est évidemment jamais agréable d’avoir affaire à un énième abandon, mais il est hors de question de juger qui que ce soit.

« Nous étions remplis de chagrin pour Pricilla et sa mère, qui a dû s’en séparer de cette façon, dit-elle à Newsweek. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point cela a dû être douloureux d'écrire une note à la hâte et de laisser votre belle et aimante chatte derrière vous. Pricilla est à l'aise avec les gens et [sa propriétaire] en prenait soin. Nous savons donc que cela a dû être un choix difficile. »

La situation est loin d’être inédite pour l’équipe du Brother Wolf Animal Rescue. La structure d’accueil doit traiter un nombre croissant d’abandons d’animaux de compagnies liés aux difficultés économiques.

Pricilla n’était pas tout à fait seule

4 jours après le premier post, le refuge a donné des nouvelles de Pricilla et elles sont quelque peu surprenantes. Il s’est, en effet, avéré que la chatte était enceinte. Elle a eu un accouchement compliqué, car un des chatons était resté bloqué. Une intervention réalisée en urgence a résolu le problème ; tous les bébés et leur génitrice ont été sauvés. Ils ont été confiés à une famille d’accueil.

Brother Wolf Animal Rescue / Facebook

« Nous comprenons maintenant pourquoi sa famille a pris la décision de la laisser avec nous, et nous espérons qu'elle verra ce message et saura qu'elle reçoit les meilleurs soins possibles », peut-on lire sur la publication du Brother Wolf Animal Rescue.