Une famille au grand cœur transforme la vie d'une mère chatte et ses 2 petits venus lui demander de l'aide

Une chatte errante et ses chatons ont trouvé l’aide dont ils avaient besoin auprès d’une famille attentionnée. Si la mère s’est tout de suite fiée à ses bienfaiteurs, ses petites, elles, n’avaient jamais eu affaire aux humains auparavant et il leur fallait passer par un véritable processus de socialisation.

Chantal et sa famille, qui habitent Montréal au Canada, prennent soin des chats errants de leur quartier. Elles les nourrissent et stérilisent pour les aider à prendre un nouveau départ.

Récemment, elles ont découvert une chatte et ses 2 chatons femelles devant le domicile. Le trio cherchait de l’aide et a frappé à la bonne porte. Les maîtres des lieux ont commencé à s’occuper de cette petite adorable petite famille féline et à gagner sa confiance.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

La mère a été la première à se laisser approcher. Les 2 sœurs, elles, étaient plus distantes et préféraient suivre leur génitrice dans l’un des abris construits par Chantal, d’après ce que raconte Céline, de Chatons Orphelins Montréal, à Love Meow.

La chatte adulte était de plus en plus détendue. Chantal et sa famille ont pu la prendre en charge et la stériliser. Elle était clairement ravie de ne plus avoir à lutter pour trouver de quoi manger et nourrir sa progéniture. Ses hôtes sont tombés sous son charme et ont décidé de l’adopter.

Marlah et Mikkie – c’est ainsi que les 2 petites ont été appelées – étaient encore craintives. Ils n’avaient jamais eu d’interactions avec les humains et avaient besoin d’être socialisés. Chatons Orphelins Montréal leur a trouvé une famille d’accueil pour les y aider.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Marlah et Mikkie surmontent leur crainte

Les sœurs félines ont ainsi pu découvrir leur nouvelle chambre, calme, confortable et spécialement aménagée pour leur bonheur et leur bien-être.



Chatons Orphelins Montréal / Instagram

Marlah est rapidement devenue très proche des membres de sa famille d’accueil. Mikkie, qui est un peu plus timide, « aime observer avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe autour d'elle. Vous devez gagner sa confiance pour qu'elle ronronne. Maintenant, elle ronronne quand on la câline ». Elle s’est finalement défaite de ses appréhensions.

Toutes 2 sont très joueuses et énergiques. Elles attendent à présent de passer à la prochaine étape : l’adoption.

Chatons Orphelins Montréal / Instagram