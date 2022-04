Un chaton retrouvé vivant dans une "colonie de chats sauvages" avec de graves problèmes de santé. Un appel aux dons lancé pour le sauver !

Sauvé de l’errance avec d’autres petits félins, un chaton a toutefois dû se voir retirer un œil, car trop infecté. L’association l’ayant pris en charge en appelle à la solidarité du public, l’intervention et les soins de l’animal étant particulièrement coûteux.

Dans la cité portuaire de Prince Rupert, en Colombie-Britannique (Ouest du Canada), un habitant avait découvert 4 chatons vivant au sein d’une colonie de chats errants et qui s’étaient réfugiés sous une maison voisine. La personne les avait ensuite emmenés à la SPCA (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) locale, rapportait CTV News.

L’association avait ainsi affaire à des jeunes félins en mauvaise santé. Ils étaient maigres, déshydratés, léthargiques et ne parvenaient pas à s’alimenter. Ils ont tous été examinés par un vétérinaire, et des traitements ont été prescrits.

Parmi les chatons, une femelle appelée Merritt semblait encore plus mal en point. Elle avait un œil sévèrement infecté, ce qui a nécessité son transfert à la SPCA de Kelowna. « Lorsque Merritt est arrivée au refuge, nous espérions qu'il y avait suffisamment de sang dans son œil pour le rendre viable. Malheureusement, le tissu cicatriciel qui s'est développé sur son œil limitait le flux sanguin et le tissu commençait à mourir », regrette Sean Hogan, responsable du refuge. Les vétérinaires n’ont eu d’autre choix, pour lui sauver la vie, que de l’opérer pour lui retirer cet œil.



BC SPCA Medical Emergency

Trouver une famille pour Merritt et sa sœur Hope

Merritt aura encore besoin de soins poussés durant quelques mois. Elle devra être vaccinée, vermifugée et recevoir des traitements antidouleurs.

Sean Hogan la décrit comme étant « un chaton doux, joueur et câlin ». Il ajoute qu’elle est très attachée à sa sœur Hope, et que l’association essayera de trouver une famille aimante disposée à les adopter toutes les 2. Les autres chatons sauvés avec Merritt et Hope ont déjà rejoint leurs nouveaux foyers.

BC SPCA Medical Emergency

La SPCA a lancé un appel aux dons pour l'aider à financer les soins coûteux de Merritt.