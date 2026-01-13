« Une chance sur 3000 », ce chaton tricolore défie les lois de la génétique

Lorsqu’il est arrivé chez Alli Magish, sa maman d’accueil, Unicorn n’avait d’apparence rien de spécial. Comme beaucoup d’autres chats, il arbore une magnifique robe tricolore. Mais lorsque ses attributs génitaux se sont développés, la jeune femme a été très surprise de constater qu’il s’agissait d’un mâle… fait extrêmement rare pour un chat calico !

Ces mâles qui arborent des robes calicos, on les appelle les “chats licornes”... Selon le Cornell College of Veterinary Medicine, mentionné par USA Today , ils ne représentent qu’1 chat sur 3000 et sont donc très spéciaux. Lorsque Unicorn est arrivé dans sa famille d’accueil avec sa mère et le reste de sa fratrie, rien ne laissait présager qu’il serait un mâle. Recueilli très jeune par l’association NoCo Kitties , le félin s’apparentait à une femelle car ses organes génitaux n’étaient pas encore développés. Mais au bout de quelques semaines, la surprise est tombée… Étonnée, sa maman d’accueil Alli Magish s’est empressée de l’emmener chez 2 vétérinaires différents afin de le faire examiner. À la surprise générale, les 2 professionnels ont confirmé ce que la jeune femme avait remarqué !

© NoCo Kitties / Facebook

Un cas “incroyablement inhabituel”

“Nous avons juste pensé à quel point c'était incroyablement inhabituel et drôle”, déclarait l’un de ces professionnels à l’époque avant d’ajouter que c’était la toute première fois qu’il avait affaire à ce cas. Grâce à cette particularité extrêmement rare, Alli savait que le beau Unicorn n’aurait aucun mal à trouver une famille pour la vie. “Nous recevrons probablement d'énormes offres d'adoption pour lui, mais nous voulons qu'il aille dans le meilleur foyer, et ce n'est pas nécessairement celui qui pourrait être le plus offrant”, avait-elle alors affirmé.

En effet, lorsque Unicorn a été sevré et mis à l’adoption, ce ne sont pas moins de 400 candidatures qui ont été reçues par l’association !

Spécial jusqu’au bout de la queue

Il n’aura fallu qu’une seule petite journée pour que l’incroyable félin trouve sa maîtresse, une jeune femme prénommée Kate qui a eu un immense coup de coeur pour la boule de poils. Aujourd’hui, Unicorn vit la meilleure des vies en compagnie de son humaine. Il a même un nouveau frère félin qui s'appelle Cooper et duquel il est devenu très proche.

À noter que Unicorn - depuis renommé Gumbo - ne pourra jamais se reproduire. La particularité si rare des mâles calicos fait également qu’ils sont stériles dans 99,9% cas…

© NoCo Kitties / Facebook