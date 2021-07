Les bénévoles d’un refuge surpris lorsqu’une chatte errante donne naissance à des chatons polydactyles

En recueillant une chatte errante, les bénévoles étaient loin de se douter qu’elle mettrait au monde une portée de chatons assez spéciaux. Le plus important est que les petits félins se portent bien et pourront bientôt rejoindre leurs nouvelles familles.

Un chat « normal » possède 18 doigts en comptant les ergots, mais ceux dont il est question en ont bien davantage, comme le raconte Daily Record.

Revenons quelques mois avant leur naissance. Une chatte appelée Martha errait autour de la résidence pour retraités Victory Court à Gosport dans le Hampshire, comté du Sud de l’Angleterre.

Les résidents la nourrissaient tous les jours, et plusieurs tentatives avaient été faites en vue de retrouver ses éventuels propriétaires, mais personne ne s’était manifesté. Martha avait alors été prise en charge par une association locale, la Cats Protection. Peu après son arrivée au refuge, elle avait accouché.

La portée qu’elle avait mise au monde comptait 4 chatons, dont 3 polydactyles. Autrement dit, dotés de doigts supplémentaires. Le phénomène n’est pas d’une extrême rareté, mais il l’est lorsque plusieurs chatons d’une seule portée ont cette caractéristique.

Cela a d’ailleurs été une première pour Kate Stapleford, responsable à la Cat Protection. « J'ai eu la chance d'avoir accueilli au fil des ans plus d’un cas de chat polydactyle, mais je ne m’étais jamais occupée de trois chatons polydactyles à la fois auparavant », confiait-elle au Daily Record, qui rapporte ce récit.

Ernest, Hemingway et Havana

Les chatons ont été nommés en hommage à Ernest Hemingway. L’un d’eux, mâle à la robe noir et blanc, porte son prénom. Son frère, un calico, a 6 doigts à chacune de ses pattes et porte son nom de famille. Leur sœur tricolore au nez noir possède 5 doigts à chaque patte arrière et 6 à chaque patte avant. Cette dernière a été nommée Havana, en référence à la ville où l’écrivain américain avait longtemps vécu. Le 4e, enfin, s'appelle Miller, qui est le 2e prénom du natif d'Oak Park (Illinois).

D’ailleurs, un marin avait donné à l’auteur du « Vieil Homme et la Mer » un chat polydactyle appelé Snow White, dont les descendants forment aujourd’hui une colonie de plusieurs dizaines de félins ayant hérité de cette caractéristique. Ils vivent dans la maison-musée d’Ernest Hemingway à Key West, en Floride.

Martha et ses petits pourront être proposés à l’adoption dès que les chatons auront atteint l’âge de 9 semaines. Tous se portent à merveille.