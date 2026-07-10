Une bénévole sauve 3 chatons abandonnés dans un sac de transport à hublot en pleine canicule et leur trouve une famille aimante

Pris en charge en urgence après avoir été retrouvés dans un état critique, 3 chatons ont rapidement été stabilisés et remis sur pattes grâce aux soins de l’association britannique Celia Hammond Animal Trust. Inséparables depuis leur sauvetage, Napoléon, Prince et Tom ont finalement eu la chance que peu de trios connaissent : être adoptés ensemble par une même famille.

Par une après-midi de mai inhabituellement chaude à Londres, des passants ont découvert un sac de transport de chat à hublot déposé près de l'entrée d'une résidence. Ils ont appelé l'association locale Celia Hammond Animal Trust pour l'en informer.

Cette dernière a envoyé la bénévole Amanda Stevens sur les lieux. « C’était clairement une urgence, parce qu’ils seraient morts de chaleur en très peu de temps », dit-elle à The Dodo .



Celia Hammond Animal Trust

« Ils étaient tous entassés les uns sur les autres, et la chaleur traversait ce dôme en plastique… C’était une véritable canicule », poursuit Amanda Stevens.

Elle a partiellement ouvert le sac de manière à les laisser respirer tout en les empêchant de s'échapper. Par la suite, elle les a fait monter à bord de sa voiture, où ils ont profité de l'air conditionné, pour les emmener à la clinique vétérinaire de l'association.



Celia Hammond Animal Trust

A leur arrivée à la clinique, les 3 jeunes félins ont été rafraîchis et réhydratés. Fort heureusement, leur état de santé ne suscitait plus d'inquiétude.

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« Is mangent ensemble, dorment ensemble, jouent ensemble »

L'équipe de Celia Hammond Animal Trust a décidé de les appeler Napoléon, Prince et Tom. « Ces 3 garçons ont environ 3 mois, ils ont beaucoup de personnalité et sont totalement dévoués les uns aux autres », peut-on lire sur la page Facebook de l'organisation.



Celia Hammond Animal Trust

Inséparables et complices, « ils mangent ensemble, dorment ensemble, jouent ensemble et cherchent du réconfort les uns auprès des autres », ajoute l'association.

Amanda Stevens et ses collègues voulaient les faire adopter par une seule et même famille, même si elles étaient conscientes de la difficulté de cette mission. Ils y ont toutefois cru et ont fini par atteindre leur but.

« C’est difficile de trouver des foyers pour des trios, mais nous y sommes parvenus », s'est, en effet, félicitée la bénévole.



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