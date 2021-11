Une bénévole rencontre une chatte "inadoptable" à cause de son museau déformé et lui réserve une place spéciale dans son coeur

Une bénévole rencontre une chatte "inadoptable" à cause de son museau déformé et lui réserve une place spéciale dans son coeur

A cause de son apparence, une chatte au museau déformé n’intéressait personne parmi les visiteurs du refuge où elle avait été recueillie. Sa rencontre avec une bénévole a été décisive.

Onyx, une chatte errante à la robe noire, venait de mettre au monde une portée de chatons quand elle a été secourue avec sa petite famille. Les félins ont été emmenés au refuge de la Butler County Humane Society, à Renfrew en Pennsylvanie.

Elle et ses petits ont reçu tout le soin et l’attention dont ils avaient besoin. Les chatons ont grandi et il était temps pour eux de rejoindre leurs familles respectives. Tous ont été adoptés, mais Onyx, elle, n’intéressait personne. Née avec une fente palatine, la chatte a le museau déformé, lui conférant une apparence assez particulière.



Cindy Houk / The Dodo

Un vétérinaire l’a examinée. Il a conclu que cela n’affectait pas sa santé et qu’elle n’avait pas besoin d’être opérée. Ce qui ne l’empêchait pas d’être ignorée par les visiteurs du refuge. Ce n’était toutefois pas le cas d’une des bénévoles de la structure d’accueil.



Cindy Houk / The Dodo

Cindy Houk n’avait rejoint l’équipe de la Butler County Humane Society que depuis quelques semaines lorsqu’elle a rencontré Onyx. Cela a été le coup de foudre, comme elle le raconte à The Dodo : « Je suis instantanément tombée amoureuse d’elle quand je l’ai vue. J’ai 2 enfants aux besoins spéciaux, et j’ai une place spéciale dans mon cœur pour tous ceux qui sont dans cette situation. Il y avait quelque chose de tellement beau dans son doux visage ».



Cindy Houk / The Dodo

Cindy Houk savait dès le départ qu’elle était destinée à l’adopter, mais elle devait se montrer patiente. Le règlement du refuge prévoit, en effet, que les nouveaux bénévoles ne peuvent y effectuer d’adoption avant 90 jours.

« Pour ma famille, elle est parfaite »

Elle rendait visite quotidiennement à Onyx et s’arrangeait pour passer un maximum de temps à ses côtés. Cindy Houk et la chatte sont devenues très proches l’une de l’autre. A l’approche de la fin du délai, elle a amené ses enfants pour qu’ils puissent faire connaissance avec la chatte. Ils l’ont adorée.

La bénévole rapporte qu’après la rencontre entre la chatte et sa fille, qui est atteinte du syndrome de Down, cette dernière « a dit à son père qu’Onyx devait faire partie de la famille puisqu’elle a des besoins spéciaux, elle aussi ».



Cindy Houk / The Dodo

Les 90 jours sont passés et personne n’a cherché à adopter Onyx. Cindy Houk pouvait enfin le faire et elle n’a pas manqué l’opportunité. En quelques semaines, la chatte est devenue un membre de la famille à part entière et a trouvé ses repères dans sa nouvelle maison.

Bavarde et active, elle passe son temps à jouer avec les 5 autres chats et le chien du foyer. « Pour ma famille, elle est parfaite », conclut Cindy Houk.

Cindy Houk / The Dodo