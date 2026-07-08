Une automobiliste découvre 3 chatons cachés dans son moteur et un policier sauve le dernier grâce à une baguette de batterie (vidéo)

En Géorgie, un policier a réussi à sauver le dernier de 3 chatons coincés dans le compartiment moteur d'une voiture grâce à un objet aussi inattendu qu'efficace : une baguette de batteur. Filmée par sa caméra-piéton, cette intervention insolite s'est conclue par la mise en sécurité de toute la portée, destinée à être prise en charge par une association.

La musique adoucit les mœurs… et sauve des vies animales. Un policier s'est, en effet, servi d'un instrument de musique pour mettre fin à la détresse d'un chaton pris au piège dans le compartiment moteur d'une voiture, rapportait FOX10 WALA .

En fait, c'est un triple sauvetage félin qui a eu lieu ce jour-là à Spout Springs, dans l'Etat de Géorgie (Etats-Unis). Si les 2 premiers chatons ont été secourus par la conductrice et la passagère du véhicule où les quadrupèdes avaient trouvé refuge, le 3e l'a été par l'agent des forces de l'ordre.

Le 16 juin 2026 en fin de matinée, Nick Jackson, officier de police scolaire relevant du bureau du shérif du comté de Hall (Hall County Sheriff's Office), assurait la sécurité lors d'un scrutin à la bibliothèque publique locale quand il a repéré une voiture garé sur le côté avec le capot ouvert. Il s'en est approché pour s'enquérir de la situation.

Il a ainsi eu affaire à 2 femmes qui lui expliquaient qu'un chaton était coincé dans le moteur. Elles venaient d'en libérer 2 autres et de les placer en sécurité à l'arrière.



Hall County Sheriff's Office / Facebook

Un outil de sauvetage inattendu

Pour déloger le minet, il a utilisé une baguette de batterie prêtée par la passagère. Le but était de « bousculer » légèrement le chaton afin qu'il quitte sa cachette et arrive à portée de main de Nick Jackson. Une approche qui s'est avérée fructueuse ; ce dernier a réussi à l'attraper et à le faire sortir.

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C'était un adorable chaton tuxedo. Il l'a remis aux 2 femmes qui l'ont déposé aux côtés du reste de la portée. Elles ont indiqué au policier qu'elles allaient les confier à une association locale de protection animale.



Hall County Sheriff's Office / Facebook

L'intervention de Nick Jackson a été entièrement filmée par sa caméra-piéton et la vidéo partagée par le bureau du shérif du comté de Hall sur sa page Facebook. La voici :