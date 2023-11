Une association tente de faire annuler l'expulsion de chats vivant sur un campus universitaire

Fin 2022, la direction du College of the Rockies décidait l’expulsion d’une colonie de chats ayant élu domicile dans ses locaux. Quelques mois et une pétition plus tard, une réunion a eu lieu avec une association pour tenter de trouver une solution.

Les chats du campus universitaire des Rockies ne seront finalement pas expulsés. Une association locale de protection animale a, en effet, réussi à convaincre la direction de l’établissement de lui offrir un délai supplémentaire, lui permettant notamment d’aménager un espace sécurisé pour les félins sur le site, rapportait e-KNOW le lundi 27 mars.

La réunion entre les responsables du College of the Rockies (COTR) et les représentants de l’association l’asso East Kootenay Community Animal Response and Education Society (EKCARES) a eu lieu hier au campus situé à Cranbrook en Colombie-Britannique (Canada).

Cette initiative commune faisait suite à la très contestée décision prise en fin d’année dernière par le président du Collège, Paul Vogt, d’expulser les 14 chats harets formant une colonie présente sur les lieux depuis une dizaine d’années. Une mesure motivée, d’après lui, par des considérations d’hygiène et de santé.



Katie Fraser / Change.org

Les négociations ont débouché sur un protocole d’accord en vertu duquel tous ces chats seront stérilisés, identifiés par puce et vaccinés. Par ailleurs, l’équipe d’EKCARES s’engage à assurer les soins et le suivi des félins, qui seront déplacés vers un nouvel espace clôturé et sécurisé au sein du campus. L’association a jusqu’au 30 juillet pour mettre ces dispositions en œuvre.



Katie Fraser / Change.org

« Un excellent résultat pour les chats »

Kim Balcom, la présidente d’East Kootenay Community Animal Response and Education Society, avait contacté plusieurs refuges de la région en vue de placer ces animaux, mais aucune de ces structures d’accueil n’était disposée à prendre en charge des chats errants.

Katie Fraser / Change.org

Une pétition avait été mise en ligne pour les sauver. Elle a recueilli plus de 23 000 signatures. Cette forte mobilisation d’habitants de Cranbrook, mais aussi d’autres communautés canadiennes, a grandement contribué à amener la direction du Collège à discuter avec les militants.

« Je pense que c'est un excellent résultat pour les chats », s’est félicitée Kim Balcom à l’issue de cette réunion.