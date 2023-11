Personne n’avait jamais entendu cette chatte ronronner avant qu’elle rencontre sa propriétaire âme-sœur

LeAnne et sa fille Ally sont les heureuses propriétaires de 2 boules de poils, Dagger et Lucy. Elles étaient à la recherche d’un nouveau chat pour accompagner les félins et ont jeté leur dévolu sur Mollymauk Morrison. Lequel a quitté le refuge South Sound Snip & Tip, à Des Moines (Royaume-Uni), pour s’épanouir dans sa nouvelle maison.

LeAnne et Ally sont des amoureuses des bêtes. Chaque animal qu’elles accueillent provient d’une association, car elles ont à cœur de lui offrir une seconde chance. Elles se sont d’ailleurs liées d’amitié avec une sauveteuse, Ashley Morrison, qui est malheureusement décédée au printemps dernier.

@dagger_squared / Instagram

« Le destin est intervenu »

LeAnne aurait souhaité adopter un chat sauvé par la regrettée bienfaitrice. Tristement, celle-ci s’est éteinte avant que cela soit possible. Au même moment, les sauveteurs de Mollymauk Morrison l’ont contactée pour lui présenter un chaton. Elle est allée sur place avec sa fille afin de le rencontrer.

Le félin était de nature introvertie. Pourtant, en rencontrant Ally, elle s’est immédiatement glissé dans ses bras et lui a offert son précieux ronronnement, si rare habituellement. C’était une évidence pour les 2 femmes, qui ont décidé de l’adopter.

@dagger_squared / Instagram

Un bel hommage

Ce sont elles qui l’ont nommé Mollymauk Morrison. La première partie de son prénom représente le nom du personnage fictif préféré d’Ally, comme le mentionnait Cole & Marmalade. Morrison fait référence au patronyme de la défunte Ashley, qui a tant fait pour sauver les animaux. LeAnne lui garde une place très spéciale dans son cœur. D’ailleurs, son félin Dagger provient de l’un de ses sauvetages.

@dagger_squared / Instagram

Cela la touchait de voir qu’il s’entendait bien avec le petit nouveau : « Je savais que Dagger avait besoin d'un petit frère et Mollymauk est littéralement tout ce pour quoi nous priions. Ils développent leur amitié de plus en plus chaque jour ». Ses chats lui permettent d’entretenir le souvenir d’Ashley, qui a beaucoup compté pour elle.

A lire aussi : Une femme endeuillée par la perte de son chat décide d'ouvrir un cabinet vétérinaire mobile