Une association se démène pour sauver 5 chatons abandonnés dans un sac plastique jeté dans un champ (vidéo)

En entendant de faibles cris émaner d’un champ d’oignons, Bianca Ibarra ne s’attendait vraiment pas à ce qu’elle allait découvrir : 5 chatons en piteuse santé, ligotés dans un sac plastique et jetés comme de vulgaires déchets. Confiées par leur sauveuse à une association de sauvetage locale, les petites boules de poils se sont battues de toutes leurs forces pour survivre, dans l’espoir de connaître un jour une vie meilleure.

Comme le rapporte ABC, une jeune femme a récemment fait une déchirante découverte à Coalinga dans le comté de Fresno (Californie, États-Unis). Bianca Ibarra se trouvait en effet près d’un champ d’oignons, lorsqu’elle a entendu des petits cris de détresse. En suivant le son, elle a découvert un sac en plastique noir dans lequel se trouvaient 5 chatons ligotés, presque asphyxiés à mort.

Des soins 24 heures sur 24

Après avoir secouru les petites boules de poils laissées pour mortes dans ce sac poubelle, la jeune femme s’est tournée vers Facebook pour trouver de l’aide. Lorsqu’elle les a découverts, les petits chatons étaient tous extrêmement chauds au toucher et quelques-uns d’entre eux ne bougeaient pas du tout. Ils avaient urgemment besoin de soins.

© SPCA Valley Oak / Facebook

C’est Alexis Oxford, responsable des soins aux animaux à la SPCA Valley Oak à Visalia qui a vu son message et qui a sauté sur l’occasion de s’occuper de ces chatons mal en point.

« Ils étaient dans un état assez inquiétant pendant les 30 premières heures environ […]. J’ai dû les nourrir de force pendant un petit moment, parce qu’ils sont tellement habitués à leur mère qu’ils voulaient s’accrocher au biberon », a expliqué Alexis.

© Bianca Ibarra

La sauveteuse a également déclaré que les chatons avaient besoin de soins 24 heures sur 24. Cette alimentation constante au biberon a heureusement porté ses fruits et les petites boules de poils seront prêtes à trouver leur foyer pour toujours dans environ 5 semaines.

Une recrudescence d’abandons

Les membres du refuge de Valley Oak ne sont pas étonnés par cette triste découverte, car ils trouvent de plus en plus d’animaux abandonnés dans la région. Récemment, ils ont par exemple découvert dans un champ 5 chiots atteint de parvovirose.

Les chenils de ce refuge sans mise à mort sont parfois au maximum de leur capacité, mais d’autres associations ainsi que des habitants sont heureusement prêts à aider. Pour la SPCA Valley Oak, laisser les animaux de compagnie souffrir sur le bord de la route ne devrait jamais être une option.

A lire aussi : Après 2 échecs d’adoption, ce chat tombe sur quelqu’un qui le comprend et ne laisse pas passer sa chance (vidéo)

© Bianca Ibarra

« C’est vraiment frustrant et ça met tout le monde en colère, ça me met en colère », a déclaré Alexis Oxford, qui s’occupe maintenant des 5 chatons. Ces jeunes chats ont au moins eu la chance de tomber sur une bonne samaritaine et ils peuvent maintenant espérer vivre une belle vie dans leur future famille pour toujours.