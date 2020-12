Une association sauve 29 chiens et 9 chats abandonnés par leurs propriétaires expulsés de l'île Bulacan après son rachat par une entreprise privée

Livrés à eux-mêmes depuis le départ de leurs propriétaires, suite au rachat de l’île où ils vivaient, près de 40 animaux de compagnie ont été récemment pris en charge par une association.

En septembre dernier, plusieurs familles avaient été contraintes de quitter leurs domiciles à Taliptip, dans la province de Bulacain aux Philippines, car une entreprise privée venait de racheter cette île située à une quinzaine de kilomètres de la capitale Manille. Elles ont été relogées ailleurs, mais leurs chiens et chats, eux, sont restés sur place, sans personne pour s’occuper d’eux.

Un citoyen inquiet pour le sort de ces animaux a alors contacté l’association Animal Kingdom Foundation (AKF) pour l’informer de la situation. L’organisation a rassemblé une équipe de bénévoles qui est arrivée en début de semaine dernière sur les lieux, comme le rapporte GMA News Online.

Ils ont commencé par donner de la nourriture aux canidés et félins livrés à eux-mêmes, afin de gagner leur confiance et les emmener plus facilement. Toutefois, quelques-uns de ces animaux ne se sont pas laissé faire. Des bénévoles ont même été mordus, d’autres se sont blessés en glissant. Le vétérinaire de l’équipe a dû administrer un tranquillisant aux chiens les plus agressifs. Les intervenants étaient cependant bien déterminés à leur porter secours malgré les difficultés rencontrées.

Au total, l’association a pris en charge 9 chats et 29 chiens. Des animaux qui ont tous été transférés vers un refuge situé à Capas, dans la province de Tarlac, à environ 80 kilomètres au nord.

