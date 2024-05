Une chatte malheureuse au refuge vit un épanouissement total après son arrivée dans une famille d'accueil

Une femelle tabby nommée Allegra et ses 2 chatons de 4 semaines ont été pris en charge par l’organisme de sauvetage Best Friends Felines. Pour leur épanouissement, tous ont rejoint un foyer d’accueil. En découvrant cet environnement chaleureux et sécuritaire, la maman chatte est sortie de sa coquille.

Allegra signifie “joyeux” en italien. Pour la féline, ce prénom symbolisait le commencement d’une nouvelle vie. Son quotidien n’avait pas été facile jusqu’à présent. Vivant dans la rue, elle devait se battre pour survivre et nourrir sa progéniture. Chaque jour était une épreuve, jusqu’à ce qu’elle croise le chemin de bons Samaritains.

Best Friends Felines / Facebook

« Elle adorait recevoir de l’attention »

Allegra a été confiée au personnel de Best Friends Felines, qui a pris grand soin d’elle. Comme le refuge n’est pas un environnement idéal pour une mère et ses chatons, elle a rejoint une maison d’accueil et s’est tout de suite montrée très affectueuse avec ses hôtes : « Dès son arrivée, elle a couvert son sauveteur de coups de tête et de bisous » témoignait Nikki, membre de l’association, à Love Meow.

En plus de partager de la tendresse à ses humains, elle était une très bonne mère pour ses chatons. Lesquels n’ont manqué de rien et se sont parfaitement développés. Nommés Alexia et Alyssa, ils ont vite trouvé leur famille pour la vie une fois en âge de quitter le nid.

Allegra profite de sa nouvelle vie

Quand Allegra n’a plus eu à s’occuper de ses petits, elle a découvert la vie de chat d’intérieur et y a véritablement pris goût. Elle a appris à jouer, à s’endormir en toute sérénité et à réclamer des câlins. Sa transformation n’a pas été que mentale, puisque sa sublime fourrure s’est développée après quelques semaines : « Regardez ce que l'amour, la sécurité, les soins et une bonne alimentation peuvent faire » déclarait Nikki, forcée de constater qu’Allegra n’était plus la même qu’à son arrivée.

La féline ne manquera plus jamais de rien et attend désormais sa maison pour toujours auprès de ses bienfaiteurs.

Best Friends Felines / Facebook