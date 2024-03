Un chat disparaît pendant l'hospitalisation de sa propriétaire et reste introuvable pendant 4 ans jusqu'à ce qu'elle reçoive un texto inattendu

Un chat a été retrouvé et ramené à sa maîtresse 4 ans après s’être volatilisé, rapportait WJCL.

Le félin en question s’appelle Oliver et est âgé de 14 ans. Lui et sa propriétaire Linda Burton, à laquelle il est extrêmement attaché, habitent Bluffton, en Caroline du Sud (Etats-Unis). Le duo a pourtant dû vivre une longue et douloureuse période de séparation.



WJCL

Cette dernière avait commencé en 2020. A l’époque, Linda Burton avait attrapé le Covid et la maladie lui avait valu 4 jours d’hospitalisation. A sa sortie de l’hôpital, son chat n’était plus à la maison.

Linda Burton s’était dès lors lancée à sa recherche. Après des mois d’efforts infructueux, elle avait commencé à perdre espoir. Elle se disait qu’il lui était probablement arrivé quelque chose de grave. Elle avait même pensé à une attaque d’alligator.

« Honnêtement, je ne pensais pas qu’il pourrait survivre 4 ans, confie Linda Burton à WJCL. Je ne pensais pas qu'il pourrait survivre une heure. »



WJCL

Elle est restée sans nouvelles de son chat jusqu’à ce texto inattendu reçu de la part d’un refuge local, celui de la Hilton Head Humane Association, en mars 2024. Dans le message, on lui annonçait que quelqu’un venait d’y amener Oliver.

« Je ne pouvais pas croire qu'il avait été retrouvé »

« Je me suis presque évanouie parce que je ne pouvais pas croire qu'il avait été retrouvé », raconte la propriétaire du quadrupède. C’est la puce d’identification de l’animal qui avait permis au personnel de la structure d’accueil d’obtenir ses coordonnées.

Shelly Anchondo, responsable chez la Hilton Head Humane Association, se souvient de la réaction de Linda Burton quand elle l’a eue au téléphone par la suite. « Elle était ravie, relate-t-elle. Elle était prête à monter immédiatement dans sa voiture et à venir le chercher. Elle était en larmes. Tout comme notre équipe à la réception. »

WJCL

Depuis son retour au foyer, Oliver ne quitte plus son humaine d’une semelle. « S'il vous plaît, pucez à vos animaux de compagnie, car je n'aurais jamais pu retrouver Oliver s'il n'avait pas été identifié », conclut Linda Burton.