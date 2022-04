Un Terre-Neuve noue une amitié indéfectible avec un chat et devient son « chien de soutien émotionnel » chez le vétérinaire (vidéo)

Un Terre-Neuve noue une amitié indéfectible avec un chat et devient son « chien de soutien émotionnel » chez le vétérinaire (vidéo)

Belle et Bears ? Ce sont respectivement un chien et un chat, liés par une amitié sincère et profonde. Le canidé accompagne même son meilleur ami chez le vétérinaire, afin de l'apaiser.

En contemplant Belle et Bears, nous comprenons immédiatement ce que signifie l'Amitié avec un grand A. La femelle Terre-Neuve a noué une amitié indéfectible avec le chat du foyer, et ce dès qu'elle est entrée dans sa vie quand elle avait 8 semaines.

« Nous étions nerveux au début, mais ils se sont immédiatement aimés, a confié Emily au quotidien britannique Mirror, c'est comme s'ils avaient toujours été frères et sœurs. » Mais leur adorable relation ne se résume pas uniquement à des séances de câlins et de jeux.

Des meilleurs amis pour la vie

Belle, aujourd'hui âgée de 3 ans, a endossé le rôle de « chien de soutien émotionnel ». En effet, elle accompagne toujours son fidèle ami aux longues moustaches chez le vétérinaire, afin de l'aider à garder son calme. Ainsi, les visites médicales et les injections sont plus faciles à supporter. « Les médecins demandent même qu'elle vienne aux rendez-vous, parce qu'il se sent tellement mieux quand il a sa sœur avec lui », a ajouté leur propriétaire, originaire de Denver (États-unis).

Cette dernière publie régulièrement des photos et des vidéos des 2 compères sur son compte Instagram, @bearsandbelle, lequel fait le bonheur de près de 12 000 abonnés.

« Cela me donne l'espoir que notre chat Flash s'entendra avec notre Newfie qui arrivera bientôt » ; « C'est vraiment cool et incroyable ce que le chien fait pour aider le chat » ; « J'adore votre équipe de soutien ! Merci d'être si aimant envers lui » : voici un petit échantillon de commentaires déposés par divers internautes, charmés par cette amitié unique.

A lire aussi : Les courses de cette dame prennent une tournure inattendue, lorsqu'elle découvre un chaton errant dans le magasin (vidéo)

Belle et Bears ont beau être différents, ils s'adorent et ne peuvent se passer l'un de l'autre.