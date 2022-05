Un refuge pour chat dédié à la mémoire d'une jeune amoureuse des félins partie tragiquement 4 ans plus tôt

Le 18 mai 2018, Kimberly Vaughan et 9 autres personnes avaient perdu la vie lors d’une fusillade dans un lycée texan. L’adolescente avait 2 passions dans la vie, les chats et Harry Potter en l’occurrence. Un refuge local consacre toute une partie de sa structure à sa mémoire et prend en charge les félins gravement malades.

Le mercredi 18 mai sera marqué par un triste anniversaire, celui de la fusillade mortelle du lycée de Santa Fe au Texas. Il y a 4 ans, 2 enseignants et 8 lycéens étaient abattus par un adolescent de 17 ans. L’une des victimes, Kimberly Vaughan, avait 15 ans.

C’est pour honorer sa mémoire que le refuge Bayou Animal Services, situé à Dickinson, a réaménagé toute une aile qui servira à accueillir les chats atteints de FIV, ou sida du chat. Elle a été rebaptisée Kim’s Cat Haven, en hommage à la disparue, rapportait FOX 26 Houston le dimanche 15 mai.



De son vivant, Kimberly Vaughan adorait les félins. Elle disait toujours à sa mère Rhonda Hart que lorsqu’elle serait adulte, elle n’aurait pas d’enfant, mais plutôt 17 chats. Kim aurait eu 19 ans aujourd’hui.

Ce projet, Rhonda Hart et l’équipe de Kim’s Cat Haven y ont mis tout leur cœur et travaillaient dessus depuis 2 ans et demi, mais sa concrétisation avait été repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. La mère et les bénévoles ont fait en sorte d’y combiner les univers du chat et de Harry Potter, dont la lycéenne était une grande admiratrice.



Un havre de paix pour les chats malades, dont Kim aurait été fière

Chacun des pensionnaires du Kim’s Cat Haven sera ainsi nommé d’après des personnages de Harry Potter. Il y a déjà l’un des doyens de la structure d’accueil, Dobie, dont le nom a été inspiré de l’elfe Dobby. Il sera rejoint par un jeune chat appelé Ron Weasley, comme le meilleur ami de Harry et de Hermione.

Les chats atteints de FIV doivent être séparés de leurs congénères, car la maladie est hautement contagieuse. Au Kim’s Cat Haven, ils recevront le soin et l’attention nécessaires pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions.

Par ailleurs, durant tout le mois de mai, les frais d’adoption seront assouplis dans ce refuge. Les adoptants paieront tout simplement la somme de leur choix.