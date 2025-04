Avec son air de lion et son miaulement rauque, ce chat touché par une maladie devient une star sur TitTok (vidéo)

Toby est âgé de 12 ans, indiquait Parade Pets. Toutes les personnes ayant croisé son chemin se souviennent de lui. Atteint du syndrome d’Ehrlos-Danlos, le félin a un déficit important de collagène qui fait que sa peau est tombante, en particulier au niveau de ses joues. Par ailleurs, ses cordes vocales sont aussi endommagées, ayant besoin de collagène pour bien fonctionner. Il a donc un miaulement enroué, qui lui donne un air tout à fait adorable.

Un syndrome rare

Le syndrome d’Ehlros-Danlos est très rare et héréditaire. Chez les chats comme Toby, cette atteinte est encore plus rare, mais tout de même possible.

Ce qui est marquant est évidemment l’apparence du félin, mais son squelette peut aussi souffrir, en particulier au niveau des articulations. Les animaux sont en général touchés par des déchirures récurrentes.

Avoir un chat comme Toby n’a donc rien d’anodin et demande une prise en charge toute particulière. En proie à une fatigue et des douleurs chroniques, Toby doit être accompagné au plus près.

Un chaton dans l’âme

Même si Toby vit depuis 12 ans avec la maladie, il n’a pas perdu son âme de chaton. Il aime s’amuser comme tout un chacun, jouer ou encore se cacher dans des cartons.

Plusieurs vidéos ont mis en avant le potentiel adorable du chaton. Des images à regarder avec le son permettent de découvrir l’adorable miaulement de Toby, qui ressemble plus à un grognement doux qu’à la voix féline. Une autre vidéo le montre en train d’essayer de sortir d’une boîte en carton, aidé par une bénévole.

« Je mourrais pour Toby »

Toby a vite fait l’unanimité auprès des internautes qui fondent devant sa bouille attachante. Une utilisatrice témoignait avoir « fondu en larmes devant ce beau monsieur ». D’autres se montrent fascinés par l’apparence de grand sage du félin, qui « ressemble au lion du Magicien d’Oz », « sur le point de transmettre sa sagesse ».

Toby est pour l’heure toujours un cœur à prendre. Grâce à sa belle visibilité, il devrait trouver prochainement le foyer idéal.