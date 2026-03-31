Un refuge 30 Millions d’Amis trouve 7 chatons abandonnés dans une caisse de transport et leur promet un avenir meilleur

Au début du mois de mars, l’équipe du Refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie (77, Seine-et-Marne) a eu la mauvaise surprise de découvrir une caisse de transport à l’entrée de l’établissement. À l’intérieur se trouvaient 7 chatons recroquevillés les uns contre les autres. En plus d’avoir pris en charge ces petits félins abandonnés, l’organisation a déposé plainte contre X.

« Où est passé l’humanité de certains individus ? demande le Refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie sur sa page Facebook, ce vendredi 6 mars, nous avons eu la désagréable surprise de découvrir une caisse de transport contenant… 7 chats. Depuis quelle heure cette cage avait été déposée ? Dans la nuit ? Au petit matin ? Les voitures et camions passant à toute allure sur cette route, faisant trembler la route et les arbres… Qu’ont ressenti ces pauvres minous ? »

Certainement du froid et aussi de la peur, car « ils se sont fait caca dessus », précise l’organisme. « Même pas un drap, une couverture ou un tissu quelconque dans la caisse. Pas une croquette. Pas un bol d’eau. Quelle indécence », ajoute-t-il.

© Refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie / Facebook

Une scène choquante

Les chatons abandonnés, âgés d’environ 4 mois, ont bien sûr été pris en charge par le refuge, qui a prévu une visite de contrôle chez le vétérinaire à la suite de leur sauvetage. « Ceux qui ont fait ça n’ont aucune excuse ! confie Maria Oliveira, cheffe d’équipe de l’établissement situé en Seine-et-Marne, ça m’a vraiment choquée. Laisser des chats comme ça, dans le froid, dans cet état-là… »

Désormais entre de bonnes mains, les petits félins n’auront plus à avoir peur d’être abandonnés, d’avoir faim ou froid. Leurs bienfaiteurs préparent minutieusement leur avenir.

Depuis sa mise en ligne, la publication du refuge a suscité de nombreuses réactions. « Merci de les avoir sauvés, nous vivons dans un monde d'égoïstes où les animaux sont les premières victimes. Plus facile d'abandonner que de stériliser, ça ne coûte pas une fortune, mais bon beaucoup regardent leur nombril au lieu de soigner leur animal », écrit une internaute. « Et ça continue... C’est usant de voir cette maltraitance. Encore merci à vous qui gérez comme vous le pouvez pour aider ces pauvres petits qui n'ont rien demandé », ajoute une autre internaute.

© Refuge 30 Millions d’Amis de La Tuilerie / Facebook

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Le conseil de Woopets : pourquoi stériliser votre chat ?

Chez nos compagnons aux longues moustaches et pattes de velours, la stérilisation est recommandée dès l’âge de 5-6 mois. Dans certains cas, cette opération peut réduire les comportements indésirables de votre matou (comme le marquage urinaire et les bagarres). Elle peut également limiter les risques de cancers mammaires et de pyomètre (infection utérine grave) chez les femelles ; ou de cancers des testicules ou de la prostate chez les mâles.

De plus, la stérilisation contribue à la lutte contre la surpopulation des félins errants et abandonnés. C’est un véritable acte de prévention contre les portées non désirées, raison pour laquelle les associations animales sensibilisent les adoptants sur cette intervention.