Un passant découvre un chaton coincé dans le moteur d’un bus et passe des heures à tenter de le libérer

Dans une ville du sud de l’Espagne, un passant rentrait du travail quand il a entendu des miaulements. Ceux-ci provenaient d’un bus qui était stationné près de là. L’homme a suivi les cris pour comprendre finalement que l’animal se trouvait dans le compartiment moteur.

« Je ne pouvais pas vraiment le voir, mais d’après ses miaulements, il était clairement effrayé », raconte Mateo à Love Meow.



mape14 / Reddit

Il est allé chercher de la nourriture pour chat pour essayer de l’attirer hors de sa cachette, mais le chaton apeuré refusait de bouger d’un iota. Mateo a alors laissé la nourriture près du bus et s’est éloigné. A son retour, il a vu que la boîte était entamée et que des chats adultes harcelaient leur jeune congénère.

L’homme est resté sur place et a enfilé des gants, attendant patiemment que le chaton pointe le bout de son nez. Il a ainsi attendu près de 3 heures et a finalement réussi à le rattraper.

Le quadrupède avait les yeux infectés et était couvert de blessures. « Il tremblait et miaulait jusqu'à chez moi. Quand nous sommes rentrés à la maison, je l'ai déposé dans ma salle de bain sur une serviette et lui ai donné de la nourriture, de l'eau et du temps pour s'habituer à son nouvel environnement », relate-t-il.



mape14 / Reddit

« C’est à ce moment qu’il s'est rendu compte qu'il était en sécurité »

Mateo l’a ensuite emmené chez le vétérinaire pour un examen complet. Il en a profité pour faire le plein de conseils auprès du praticien, afin de bien prendre soin du nouveau membre de sa famille. Il a, en effet décidé de l’adopter et de l’appeler Cal, en référence à Cal Kestis, personnage de Star Wars.



mape14 / Reddit

De retour à la maison, « je me suis assis à côté de lui, le laissant faire le premier pas afin de gagner un peu de confiance. Il s'est ensuite endormi à côté de moi. C’est à ce moment qu’il s'est rendu compte qu'il était en sécurité », détaille son nouveau propriétaire.



mape14 / Reddit

Ils sont devenus inséparables. Même lorsqu’il est au travail, Mateo l’observe à distance grâce à la caméra qu’il a installée chez lui. Quand il rentre chez lui, Cal « commence à miauler jusqu'à ce que je m'assoie à côté de lui, puis il grimpe sur mes genoux et s'endort. ».

mape14 / Reddit