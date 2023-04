Un nouveau départ pour Bella, chatte de 18 ans : de l'abandon à une vie heureuse

A la clinique vétérinaire où elle avait atterri après la disparition de son maître, Bella était confuse, méfiante et même agressive par moments. Une fois sortie de ce cadre, elle devait une tout autre chatte, quasi méconnaissable. Ses bienfaiteurs ont fini par comprendre qui rendait ce félin sénior nerveux et ce dont il avait besoin.

Trouver une nouvelle famille pour un chat âgé relève parfois du miracle. A 18 ans, Bella n’avait assurément pas toutes les chances de son côté.

La chatte tabby venait de perdre son propriétaire. En plus du deuil, elle devait vivre de grands chamboulements dans sa vie. La famille de son défunt maître ne voulait plus d’elle, et elle s’était retrouvée en clinique vétérinaire.



Best Friends Felines / Instagram

Elle paraissait totalement désorientée et était constamment sur ses gardes, affichant une posture hostile à la moindre approche. Son attitude a toutefois changé du tout au tout dès qu’elle s’est retrouvée dans la voiture de Best Friends Felines (BFF), association basée à Brisbane en Australie.

La clinique vétérinaire avait, en effet, contacté cette dernière au sujet de la chatte. BFF avait tout de suite accepté de la prendre en charge.

Malgré son âge, Bella était en bonne santé, signe de l’excellent traitement dont elle jouissait de la part de son propriétaire.

La chatte était à présent bien plus détendue. Elle ronronnait et émettait de doux miaulements. Il s’est avéré qu’elle ne s’entendait pas du tout avec ses congénères. Comme ils étaient nombreux à la clinique, cela la rendait extrêmement nerveuse.

« A partir du moment où vous l'éloignez de toute trace d'autres félins, elle devient une chatte complètement différente, amicale, douce, affectueuse et facile à vivre. Bella a tellement d'amour à donner et mérite une maison sûre pour sa retraite », expliquait ainsi Best Friends Felines à Love Meow.



Best Friends Felines / Instagram

Bella a été confiée à Roslyn, mère d’accueil bénévole. Les premières nuits étaient plutôt calmes, la chatte se contenant d’ignorer la maîtresse des lieux. Quelques jours plus tard, elle a commencé à se rapprocher d’elle et à accepter ses caresses.

Roslyn ne voulait pas la laisser partir

Elle a progressivement trouvé ses marques et développé ses rituels, le plus adorable étant sans doute cette façon qu’elle a de s’endormir en tenant la main de Roslyn.



Best Friends Felines / Instagram

5 semaines après avoir été secourue par Best Friends Felines, l’association a appris de la part de Roslyn que celle-ci avait décidé de l’adopter. La mère d’accueil s’était beaucoup trop attachée à Bella pour la laisser repartir.

La chatte séniore coule des jours heureux auprès de son humaine, qui est toujours là pour lui tenir tendrement la patte.

Best Friends Felines / Instagram