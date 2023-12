Un nom tout trouvé pour un chaton emmené aux urgences vétérinaires après un terrible incendie

Rescapé d’un incendie s’étant déclaré dans une maison, un chaton a dû être réanimé par les pompiers après avoir inhalé la fumée toxique qui en émanait. Non contents de lui avoir sauvé la vie, les soldats du feu ont voulu lui trouver une famille aimante. Ils n’ont pas eu à chercher bien loin.

Un chaton ayant survécu à un incendie domestique a été adopté par un couple de pompiers parmi ceux qui l’ont secouru, rapportait PetHelpful.

Les faits se sont déroulés à East Haddam dans le Connecticut, aux Etats-Unis, le 30 novembre 2023. Ce matin-là, peu avant 9 heures, les pompiers locaux (East Haddam Fire Department) ont été appelés à intervenir dans une maison en proie aux flammes.



East Haddam Fire Department / Facebook

Le feu était parti de l’étage de cette habitation bâtie sur 2 niveaux et menaçait de se propager dans tout le reste. Pendant que certains pompiers se chargeaient de combattre l’incendie avec leurs lances depuis l’extérieur, leurs collègues inspectaient l’intérieur du bâtiment et ses alentours, à la recherche de personnes à évacuer.

Ils y ont découvert et secouru plusieurs animaux. Parmi eux se trouvait un chaton qui peinait à respirer. Il a été pris en charge par les secouristes Jennifer Reynolds et Melanie Kolek qui ont réalisé une réanimation cardiorespiratoire. Elles ont également utilisé un masque à oxygène pour aider le petit félin à reprendre ses esprits.



East Haddam Fire Department / Facebook

Nommé et adopté par ses sauveurs

Grâce à leurs efforts, le chaton s’en est sorti. Jennifer Reynolds, Melanie Kolek et leur collègue Michelle Forbes l’ont ensuite emmené chez le vétérinaire pour un examen approfondi, indiquait la page Facebook des pompiers d’East Haddam quelques heures après le sauvetage.



East Haddam Fire Department / Facebook

Cette dernière a donné des nouvelles du jeune minet le 3 décembre, annonçant qu’il venait d’être adopté par Michelle Forbes et son compagnon Eric Walker, pompier lui aussi. Le couple a décidé de l’appeler Soot, ce qui signifie « suie » en anglais.

East Haddam Fire Department / Facebook

Le chef des pompiers d’East Haddam, Brian J. Auld, salue le « travail exceptionnel » des femmes et des hommes du service d’incendie et de secours, et se dit « fier » d’eux.