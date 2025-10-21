Un minuscule chaton insiste pour se blottir sous l'oreille d'une chienne récalcitrante mais qui finit par céder (vidéo)

A la fois nounou, gardienne et confidente, Lucy la Golden Retriever séniore continue de faire fondre les cœurs sur les réseaux sociaux. Dans l’élevage familial Pearl’s Ragdolls, cette chienne au grand cœur partage son quotidien avec une ribambelle de chatons. L’un d’eux, particulièrement malin et attachant, a récemment trouvé une façon bien originale de se rapprocher d’elle.

Le quotidien de Pearl’s Ragdolls, un élevage familial de chats Ragdolls basé à Fort Worth, dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), est suivi par près d’un million de followers sur Instagram.

Nous vous en avions d’ailleurs déjà parlé à plusieurs reprises, notamment au sujet de la “mamie canine” des lieux, une Golden Retriever séniore répondant au nom de Lucy.

Cette chienne est toujours là pour souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés félins, veiller sur eux, contribuer à leur socialisation et aider leurs mères à prendre soin d’eux.

Elle en a fait de même avec une portée ayant récemment vu le jour. L’un des chatons, une jeune femelle ayant à peine appris à marcher, n’a pas attendu longtemps de faire sa connaissance. Elle a même très vite compris qu’elle pouvait bénéficier d’un supplément de tendresse et de confort auprès d’elle.



pearlsragdolls / Instagram

On peut s’en rendre compte dans une vidéo postée le 15 août 2025 sur le compte Instagram “@pearlsragdolls”, où elle est rapidement devenue virale en générant plus de 668 000 “j’aime”, et relayée par Parade Pets .

La persévérance paie toujours

Lucy, bien que patiente et bienveillante à l’égard de tous les chatons, avait surtout envie de profiter tranquillement de sa sieste à ce moment-là. La petite féline, appelée Queenie, avait d’autres idées en tête ; ce qu’elle voulait, c’était utiliser l’oreille pendante et touffue de la chienne comme couverture.

La Golden Retriever a bien essayé de l’en dissuader au départ, mais face à l’insistance de Queenie, elle a fini par rendre les armes. La persévérance de la minuscule boule de poils lui a permis d’obtenir ce qu’elle voulait.

Voici la vidéo en question :

A lire aussi : "Je ne pouvais pas le laisser", il adopte un chaton par hasard sans savoir qu’il allait sauver leur première petite protégée

Cette scène aussi douce que drôle illustre une fois de plus l’incroyable complicité pouvant se créer entre les animaux, même lorsqu’ils appartiennent à des espèces différentes.