Un jeune chat jeté vivant dans une poubelle à Tours sauvé in extremis par des passants et les pompiers

À Tours (37), une nuit ordinaire d’avril a soudainement basculé pour Camille et son ami lorsqu’ils ont assisté à une scène choquante : un homme jetant un chat vivant dans une poubelle enterrée. Grâce au sang-froid de ces passants qui ont immédiatement alerté les pompiers, la boule de poils a heureusement pu être sauvée et elle est aujourd’hui hors de danger malgré 2 pattes fracturées.

L’amour des animaux n’est malheureusement pas partagé par tout le monde. À Tours, dans l’Indre-et-Loire (37), dans la nuit du 23 au 24 avril 2026, un jeune chat a vécu une terrible mésaventure après avoir été jeté dans une poubelle dans des circonstances choquantes. Sans l’intervention de Camille, 23 ans, et de son ami, l’animal n’aurait sans doute pas survécu.

Une nuit d’horreur au fond d’un conteneur

Vers 4 h du matin, dans le quartier Monconseil à Tours-nord, Camille et un ami ont croisé un homme au comportement étrange, qui s’approchait des poubelles enterrées en tenant un chat par la peau du cou. Alors qu’il ouvrait le conteneur pour y jeter l’animal, Camille s’est précipitée vers lui. L’homme lui a alors simplement répondu que le chat était mort, avant de repartir sans attendre.

© Association Les Moustaches de Roméo / Facebook

Déconcertés, les 2 amis s’apprêtaient à continuer leur chemin lorsqu’ils ont entendu des miaulements. En se penchant vers la poubelle, ils ont découvert le minou, « tout au fond, les yeux grands ouverts, bien conscient ». Impossible pour eux de le laisser là.

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Après avoir contacté la police, qui leur a conseillé d’attendre le lendemain, les 2 Tourangeaux ont finalement appelé les pompiers, craignant que le minou soit blessé ou écrasé par d’autres sacs-poubelles. Intervenus rapidement, ces derniers ont heureusement réussi à extraire la boule de poils de sa prison.

© Association Les Moustaches de Roméo / Facebook

Sauvé in extremis, le petit chat a ensuite été recueilli par Camille et son ami, profondément choqués par la scène. « Il était vraiment mignon alors on l’a pris chez nous », a expliqué Camille à La Nouvelle République.

Une fois en sécurité chez ses sauveurs, le chat est toutefois apparu très affaibli et incapable de marcher. « Il rampait », a expliqué la jeune femme. « On a compris qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas. »

© Association Les Moustaches de Roméo / Facebook

Un combat pour vivre malgré de graves blessures

Selon le diagnostic des vétérinaires, le pauvre petit chat présentait de graves blessures, avec les 2 pattes avant fracturées et des plaies au museau.

Face à l’urgence, Camille et son ami ont heureusement trouvé de l’aide auprès de l’association Les Moustaches de Roméo, engagée dans la protection des chats en Indre-et-Loire.

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Le minou est aujourd’hui pris en charge et entouré de soins, avec l’espoir d’une guérison progressive et d’une nouvelle vie. En attendant, Camille et son ami l’hébergent et veillent sur lui au quotidien. La jeune femme prévoit également de placarder des affiches dans le quartier : « On ne sait jamais, peut-être que quelqu’un le reconnaîtra. »

Malgré sa fragilité, l’animal montre déjà des signes d’amélioration : « Il va bien. Il reprend des forces », confie sa sauveuse. Le couple réfléchit même à lui donner un nom : « On a pensé à Argo ». Un joli nom pour ce vaillant petit guerrier !