Un jardinier trouve un sac de courses et permet le sauvetage au bon moment d’un chaton de 3 mois

Alors qu’il s’affairait dans le centre communautaire de Risca (Pays de Galles, Royaume Uni) en plein été, ce jardinier a découvert l’existence d’un chaton, et a pu le confier à un vétérinaire à temps. Le petit animal ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et s’en est remis aux mains de son sauveteur. Ne présentant pas de micropuce, le chaton a été confié à la RSPCA et a pu bénéficier des meilleurs soins.

Le sac en question se trouvait près d’un terrain de basket, explique The Dodo à propos du sauvetage. L’employé a arrêté ce qu’il était en train de faire pour se diriger vers ce sac cabas qui ne semblait pas avoir sa place dans un tel endroit. Quelques secondes plus tard, il a découvert un chaton laissé à l’intérieur avec une maigre quantité de nourriture. Le chaton était installé sur une couverture. Après un tour dans les environs, le sauveteur a constaté que personne ne semblait chercher ce chaton.

Une générosité évidente

L’employé n’a pas attendu avant de prendre la décision de ramener le chaton chez lui. L’animal, couvert de puces, a été confié à un vétérinaire. Sophie Daniels, une inspectrice de la RSPCA, explique que le chat a été « retrouvé à temps pour pouvoir être soigné de ces maux mineurs ». Bien éveillé, le chaton avait un poids correct compte tenu de son passé.

L’absence de micropuce a mis un terme aux recherches d’un éventuel propriétaire. Les circonstances de son sauvetage évoquent aussi un abandon.

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The Dodo

« Demander de l’aide »

Malheureusement, les sauvetages comme celui-ci sont nombreux. Maintenant sous la protection de la RSPCA, le chaton a eu la chance de croiser le chemin de son sauveteur, et d’avoir été confié aux bonnes personnes. Les employés de la RSPCA soulignent que les abandons durant ces périodes de vacances, qui s’accompagnent de fortes chaleurs, sont déplorables. Ils ajoutent : « Nous exhortons toute personne qui a du mal à prendre soin de ses animaux de compagnie à demander de l’aide avant d’envisager de les abandonner comme ça ».

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En cas de fortes chaleurs, il est primordial de surveiller l’apport en eau de nos compagnons félins. Pour ce faire :