Un chaton qui se cachait sous des couvertures surmonte ses peurs avec l'aide d'une bénévole

Avec du travail, de la patience et de l’amour, un chaton qui était extrêmement craintif à son arrivée a réussi à surmonter ses peurs grâce à sa maman d’accueil. Il sera bientôt prêt à entamer la nouvelle grande étape de sa vie qu’est l’adoption.

Au refuge IndyHumane, situé à Indianapolis dans l’Etat de l’Indiana, on accueille régulièrement des chatons en détresse, notamment ceux ayant perdu leur mère dans différentes circonstances. Pour ces petits félins vulnérables, on cherche en priorité le placement en famille d’accueil, le temps qu’ils grandissent et soient mieux préparés à l’adoption.

Butterball est l’un d’eux. A son arrivée au refuge, il était terrifié et ne faisait confiance à personne. Il sifflait et se cachait sous les couvertures à chaque tentative d’approche.



New Kittens on the Block! / Instagram

Jennifer, mère d’accueil bénévole, a accepté de le prendre en charge. C’est d’ailleurs elle qui l’a appelé Butterball. Elle lui a aménagé un coin confortable avec couchages et jouets à volonté.

Un chaton transformé grâce à sa mère d’accueil

Au fil des jours, le petit chat roux a commencé à se fier à elle. Il s’est même mis à lui demander de l’attention et des câlins, surtout quand il avait besoin d’être rassuré.



New Kittens on the Block! / Instagram

« Il est très joueur et adore ses nouveaux jouets. Néanmoins, certains d’entre eux émettent des sons qui lui font peur. Il devient alors nerveux et se cache », raconte Jennifer à Love Meow. C’est là qu’elle intervient pour le réconforter.



New Kittens on the Block! / Instagram

Quand elle sort le matin pour aller au travail, Butterball se met à miauler de toutes ses forces pour la convaincre de rester encore un peu à ses côtés. Il n’est plus du tout le chaton terrifié qu’il était lors de son sauvetage. Chaque jour qui passe, le félin prend de l’assurance et se montre de moins en moins méfiant envers les humains.



New Kittens on the Block! / Instagram

Il pourra bientôt rencontrer Bear et Bodie, les chats de Jennifer. Eux aussi adorent les chatons. Puis, quand il aura suffisamment grandi, Butterball sera proposé à l’adoption.

A lire aussi : Une jeune femme stupéfaite de revoir son chat 9 mois après son incinération



New Kittens on the Block! / Instagram