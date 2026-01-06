Face à l’intrusion d’un voleur, un chat courageux protège sa propriétaire et met en fuite le criminel

On n’imaginerait pas qu’une petite chatte de 13 ans puisse faire reculer un criminel endurci. Et pourtant, Nexi, tranquille minette du Cheshire en Angleterre, a prouvé qu’il ne faut jamais sous-estimer le courage d’un chat déterminé à protéger son territoire.

À 13 ans, Nexi est une petite chatte du Cheshire (Angleterre) au caractère bien trempé qui aime avant tout ses longues siestes et qui supporte mal qu’on les interrompe. Alors quand récemment un criminel endurci a troublé sa tranquillité, la minette n’a pas hésité à sortir les griffes !

Une courageuse intervention

Lors de cette nuit angoissante, alors qu’un cambrioleur s’était introduit par effraction par une fenêtre du rez-de-chaussée et montait silencieusement jusqu’au palier, Nexi s’est transformée en véritable chien de garde.

Tandis que sa propriétaire, terrifiée par les pas qui se rapprochaient de sa chambre, se cachait dans son armoire et appelait les secours, la minette a bondi du lit, sifflé et chargé dans le couloir.

© Cheshire Constabulary

Cette soudaine attaque a suffi à surprendre l’intrus, Callum Quirk, et à le faire fuir avant même qu'il n'ait pu entrer dans la chambre !

« Cette fois, il a trouvé à qui parler !»

Comme le rapporte le Manchester Evening News, le cambrioleur a finalement échoué sur toute la ligne : pris de panique, il a fui les mains vides, avant d’être identifié puis confondu grâce aux images de vidéosurveillance et à son ADN retrouvé sur place.

© Cheshire Constabulary

Face à cette affaire, la police a salué le courage inattendu de Nexi. « Cette fois, il a trouvé à qui parler en la personne de Nexi, la chatte. Confronté dans le couloir de la victime, Quirk a pris la fuite, les mains vides. Le courage de Nexi est à saluer ; son intervention a sans aucun doute évité à la victime une confrontation terrifiante avec Quirk et a protégé ses biens. », a déclaré l'agent Stuart Beswick, de la brigade criminelle de Halton.

A lire aussi : Un chat Bengal transforme sa roue d'exercice en véhicule et traverse la maison sous les yeux ébahis de sa famille (vidéo)

© Cheshire Constabulary

Par sa réaction rapide, Nexi a en effet permis d’éviter le pire et elle a épargné à sa propriétaire une épreuve encore plus traumatisante. Son histoire a touché toute la communauté et la minette est devenue un symbole de vigilance et de l’importance de se sentir protégé chez soi. Petite par la taille mais grande par le courage, Nexi s’est véritablement imposée comme une héroïne capable de faire reculer un criminel pourtant aguerri. Bravo Nexi !