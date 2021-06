Un homme grimpe dans un arbre de 25 mètres pour récupérer un chat piégé depuis une semaine

Snickers, affamé et déshydraté , s'est précipité vers son écuelle remplie de nourriture . Après sa mésaventure dans la cime d'un pin, le chat profite du confort de son foyer et se porte bien.

« Nous recommandons généralement aux propriétaires de reprendre le sac et de l'ouvrir à l'intérieur de la maison afin que le chat ne se précipite pas jusqu'à un autre arbre », a déclaré Mathew March.

Le professionnel a lancé une corde sur une branche située au-dessus du félin, grâce à laquelle il a pu se hisser. « Je l'ai attrapé par le cou pour qu'il ne me griffe pas, je l'ai mis dans le sac puis je l'ai descendu pour qu'il soit en sécurité », a expliqué le sauveteur. Sa famille a été soulagée de le retrouver après une semaine d'absence.

Les chats sont des grimpeurs et sont connus pour leur agilité remarquable. Ils aiment notamment conquérir les arbres. À West Kelowna, une ville située dans la province canadienne de Colombie-Britannique, Snickers a démontré ses compétences en escalade en tentant l'ascension d'un grand pin. Le problème, c'est qu'il n'a pas réussi à redescendre.