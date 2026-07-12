Un homme en moto s’arrête sur l’autoroute pour sauver un chaton perdu et le ramène chez lui dans sa veste (vidéo)
Diego est venu en aide à ce chaton sur l’autoroute, puis a continué son chemin jusqu’à son domicile, l’animal tout contre lui. Arrivé dans la maison de son sauveteur, le chaton s’est parfaitement acclimaté, soutenu par la fille de Diego qui réclame désormais sa présence tous les matins.
Le trajet de ce motard a pris une autre tournure lorsqu’il a décidé de venir en aide à un chaton qui déambulait entre les voitures. Diego explique à The Dodo être arrivé sur cette autoroute sur laquelle les bouchons d’accumulaient, et ajoute : « Alors que je passais sur la voie de circulation, j’ai remarqué que quelque chose se trouvait au milieu de la voie et se déplaçait vers le bord. Honnêtement, cela ressemblait à un sac ou à une sorte de poubelle ».
Une seule idée
Sachant qu’il avait affaire à un chat, Diego n’a pas réfléchi longtemps et a arrêté son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence. Il a couru en direction du chaton, et a fait aussi vite que possible pour le sauver. Par chance, un véhicule s’est arrêté devant le motard et lui a permis d’attraper l’animal.
« Aucune blessure physique »
Diego a constaté que le chaton n’avait aucune blessure. L’explication serait la suivante pour le sauveteur : « Il se trouvait sans doute dans le compartiment moteur de quelqu’un et a fait une chute par le bas ».
Le retour de Diego chez lui s’est déroulé avec le chaton contre lui, à l’intérieur de sa veste. Il se souvient : « Il s’est collé à moi, et je pense que cela l’a gardé détendu ».
Une adaptation progressive
Nommé Lucky, le petit chat ne s’est pas tout de suite accoutumé à son nouveau cadre de vie. Il s’est réfugié dans un placard et Diego a dû user de patience avant de pouvoir créer un lien avec son protégé. Il explique : « Je vérifiais toutes les heures et j’essayais de le mettre à l’aise ».
Finalement, c’est la fille de Diego qui a permis un déclic. Très proche des animaux, la petite fille s’est très vite intéressée au chaton et a fini par créer un lien très fort avec lui.
Pour le moment, Diego a indiqué ne pas pouvoir garder Lucky, mais il reviendra peut-être sur sa décision suite aux sollicitations appuyées de sa fille Allison. Lucky, lui, semble avoir compris qu’il était à la bonne place.
Par Perrine Dubreuil
Rédactrice web
Ayant grandi entourée d'animaux, Perrine a passé son enfance avec des chats, des chiens et des oiseaux. Après des études en lettres et en arts, elle s'est dirigée logiquement vers la rédaction. Elle prend aujourd'hui un réel plaisir à partager les récits captivants de nos compagnons à quatre pattes sur Woopets.
2 commentaires
willemmina a écrit : 49 min
Comment ne pas craquer devant un chaton si adorable !!!!!!!
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Invité a écrit : 29 min
Merci de l'avoir sauvé.... Il est magnifique ...!!! La stérilisation de nos jours est très importante
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