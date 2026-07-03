À 4 heures du matin, une femme entend des cris et se rend sur l’autoroute pour sauver un chaton abandonné dans une boîte

Cette femme a cherché d’où provenaient les cris dans l’obscurité et a pu sauver la vie d’un chaton sans doute abandonné depuis une voiture. L’animal très jeune, enfermé dans une boîte en carton, était mal en point, mais a pu être soigné au plus vite.

Kesaruh Hurasek s’est réveillée au petit matin et a sorti ses chiens. C’est à ce moment-là que des cris ont retenu son attention. Elle explique : « Je fais du bénévolat dans le sauvetage d’animaux, donc je connais les sons d’un bébé en détresse ». Le cri s’est arrêté par la suite, mais la bénévole a décidé d’aller jusqu’au bout de sa démarche et de suivre son instinct. Elle a convié son ami Dave pour entamer des recherches, raconte The Dodo.

« Elle est dans la boîte »

Il faisait encore nuit lorsque Kesaruh et Dave se sont aventurés autour de chez eux avec une lampe de poche. Ils ont marché jusqu’à l’autoroute, et les cris résonnaient de plus en plus clairement. La sauveteuse explique : « Nous sommes allés jusqu’à la clôture le long de l’autoroute. J’ai dit : ‘Elle est dans la boîte’ ». Le couple a franchi la barrière de l’autoroute pour aller à la rencontre de la très jeune chatte noire qui se trouvait en effet dans une boîte en carton.

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« Jetée par la fenêtre d’une voiture »

Kesaruh a rapidement déduit que la chatonne avait été abandonnée depuis l’autoroute, de manière intentionnelle. « Au début, elle avait très peur », souligne-t-elle, et ne cessait pas de miauler. La chatte a reçu le nom de Shadow et a été amenée chez le vétérinaire.

Touchée par une infection respiratoire et des blessures à l’œil, la chatte se portait malgré tout relativement bien. Grâce à ses sauveteurs, elle est en vie. « Affamée », elle a bien évidemment été nourrie et bien soignée dès le début de sa prise en charge.

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