Un homme allergique aux chats sauve un chaton prisonnier de la glace sans imaginer qu'il deviendrait un membre de sa famille

Au cours du mois de janvier, un promeneur a entendu les cris d’un chaton sur un port de plaisance à Détroit, dans le Michigan (États-Unis). L’animal était coincé sous une poutre, ses pattes étaient collées à une surface métallique complètement gelée. Après l’avoir libéré, le bon samaritain lui a non seulement offert des soins adaptés, mais aussi beaucoup d’amour. Aujourd’hui, le félin fait partie de sa famille.

En janvier dernier, Brian Owen a entendu des petits cris de détresse provenant d’un quai sur un port de plaisance à Détroit. Il a fini par découvrir une jeune chatte tigrée coincée sous une poutre qui surplombait l’eau glacée. Les pattes du petit félin étaient tellement gelées qu’elles se sont collées au métal !

© Brian Owen

« Elle est complètement bloquée par la glace », déclare le bon samaritain à la rédaction de The Dodo. Pour faire fondre la glace autour de ses membres piégés, Brian a utilisé une serviette imbibée d’eau tiède. Une fois l’opération réussie, il a enveloppé la boule de poils dans son manteau et l’a ramenée chez lui, bien qu’il soit allergique aux représentants de la gent féline.

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La jeune chatte se porte à merveille

La rescapée, nommée Chilly, a eu droit à plusieurs visites chez le vétérinaire pour soigner ses blessures. Au bout d’un mois, elle était complètement rétablie !

En apprenant à la connaître, Brian a découvert un animal plein d’énergie et très affectueux. Il a appris qu’elle adorait jouer et se prélasser sur les arbres à chat. Sa petite protégée s’est même liée d’amitié avec les 2 Golden Retrievers du foyer.

© Brian Owen

« Elle est arrivée à un moment où j’avais peut-être besoin d’être secouru »

« Depuis que nous avons sauvé Chilly, elle est devenue un membre de la famille », confie Brian Owen. Le sauvetage de cette jolie puce, qu’il a adoptée malgré son allergie, l’a fortement inspiré.

En effet, le bon samaritain continue d’aider les chats de son quartier. Il collabore régulièrement avec les refuges locaux pour prendre soin des chats libres et sauver les chatons.

Brian n’aurait jamais imaginé devenir un amoureux des chats, en raison de son allergie. Mais sa rencontre avec Chilly a complètement bouleversé sa vie ! « Elle est arrivée à un moment où j’avais peut-être besoin d’être secouru », conclut l’heureux adoptant.

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Le conseil de Woopets : que faire si votre chat a les pattes gelées ?

Si les pattes de votre chat sont gelées après une exposition au froid, rentrez-le immédiatement dans un endroit chaud et sec. Réchauffez les zones touchées progressivement à l’aide d’une serviette tiède ou d’eau tiède (jamais chaude), sans frotter les coussinets. En effet, les tissus refroidis sont fragiles et les massages ou les sources de chaleur directe, comme un sèche-cheveux ou une bouillotte, peuvent aggraver les lésions.

Surveillez l’apparition de signes d’engelures (coussinets pâles, bleutés ou rouges, gonflement, douleur, boiterie ou perte de sensibilité). Même si les symptômes semblent légers, il est conseillé de contacter rapidement votre vétérinaire. Certaines lésions dues au froid ne deviennent visibles que plusieurs heures, voire plusieurs jours après l’exposition.

En attendant la consultation, gardez votre chat au chaud et limitez ses déplacements. Une prise en charge précoce permet souvent d’éviter des complications plus graves, comme les infections ou les atteintes profondes des tissus.